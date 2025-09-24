La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en la Asamblea General de la ONU calificó al cambio climático como “la mayor estafa” del mundo.

En conferencia, la mandataria mexicana sostuvo que existe amplia evidencia científica que confirma el aumento de la temperatura global y advirtió que la única forma de contener este fenómeno es reduciendo el consumo de combustibles fósiles.

“Pues no, no lo creemos nosotros así, ¿verdad? Hay evidencia científica del aumento en la temperatura del planeta desde que se mide la temperatura. Hay evidencia de un aumento de más de 1.5 °C, que es una temperatura global. En los ochentas se hizo una investigación (…) hay mucha evidencia científica de que sí hay cambio climático, y que la única manera de disminuir para que no siga aumentando, pues es disminuir la quema de fósiles”, afirmó.

Lee también Venden base de datos de pensionados del IMSS en 50 mil pesos

Las declaraciones ocurren un día después de que Trump utilizara su intervención en Naciones Unidas para insistir en su escepticismo frente a las políticas ambientales internacionales, criticando a la Unión Europea por reducir su huella de carbono y acusando que las economías que han apostado por energías renovables “están pagando un alto costo”.

Mientras el presidente estadounidense reafirma su postura contraria a los consensos científicos y multilaterales, la presidenta mexicana reiteró que su gobierno respalda las estrategias globales para mitigar los efectos del cambio climático.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr