La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó “la agresión” que informó el gobernador de Sonora, Rubén Rocha Moya, en la que dos escoltas resultaron heridos en un ataque en Culiacán, cuando acompañaban a una de sus nietas que resultó ilesa.

En su conferencia mañanera de este miércoles 23 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que ya se investiga cuál fue la causa, que “parece fue el robo del vehículo”, pero no se descarta ninguna hipótesis.

“Se está investigando cuál fue la causa, parece que la causa fue el robo del vehículo. No necesariamente la causa está vinculada con la familia, pero de todas maneras están haciendo todas las investigaciones y el gabinete de Seguridad va a seguir dando la información”, dijo la mandataria federal.

Explicó que, según el reporte, iba manejando un escolta y había otra persona en el vehículo: “Y hubo agresión contra estas personas y hasta ahora lo que se mencionó en el gabinete es que parece ser robo de la camioneta”..

“De todas maneras, no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser y la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el apoyo del gabinete de Seguridad”, mencionó.

Ante su gira de rendición de cuentas que tiene contemplada para este fin de semana en Sinaloa, la presidenta Sheinbaum aseguró que hay condiciones para que pueda asistir.

“Ha habido muchos eventos masivos, gubernamentales y no gubernamentales en Mazatlán y del propio Culiacán, y sí hay las condiciones para que vayamos”, dijo al referir que no es la primera vez que va a territorio sinaloense.

A la población de Culiacán, reiteró que su gobierno les apoyará para construir “poco a poco una condición de mayor seguridad y paz”.

Reiteró que no se ha aclarado el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, que detonó una ola violencia en Sinaloa.

kicp/apr