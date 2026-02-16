Después de que EL UNIVERSAL publicó que Morena se encuentra “dividido” y “cuarteado” a seis meses de que inicie el proceso electoral de 2027, derivado de por lo menos 10 fisuras entre los propios integrantes del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó “fisuras” en el movimiento.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a integrantes de la oposición de estar en contra de su administración y criticó a quienes asistieron a la Conferencia Política de Acción Conservadora por ir a decir “barbaridades” en contra de México.

“Ese grupo, que no tiene muchas posibilidades en México, tienen dinero, entonces compran robots, bots, para particularmente en la red X, ahora en TikTok hay mucho de esto, denostar, calumniar”, dijo al defender la figura de la actriz Salma Hayek, quien asistió el domingo a la presentación de los incentivos para el cine mexicano.

Al asegurar que México es el país más empoderado del mundo, la Mandataria federal ironizó que los "comentócratas" han de tener un chat porque dicen lo mismo.

“‘¡Las fisuras dentro del movimiento de transformación!’ ¿Cuáles fisuras? ‘Hay una desunión tremenda, la pérdida de popularidad de la Presidenta los está arrastrando’. Léanlos hoy. ¿Cuáles fisuras, cuáles problemas? Si todo mundo tiene claro hacia dónde vamos”, expresó Sheinbaum Pardo.

“Ni fisuras ni problemas. ¡Ah claro! Pensamiento único no hay afortunadamente. El movimiento de transformación tiene muchas opiniones, nada más que estamos de acuerdo en una cosa: Y es este gran proyecto de nación que estamos impulsando entre todas y entre todos”, agregó.

