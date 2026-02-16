Más Información

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

“Los libros de texto no son patrimonio de una persona”; Sheinbaum reacciona a caso de Marx Arriaga y la SEP

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Sigue la mala calidad del aire; persiste contingencia ambiental este lunes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

"Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

"Merezco abundancia": las libretas de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte; acusada de desviar 112 mdp y hoy con asilo en Reino Unido

Fátima Bosch se desploma durante desfile en Ecuador

Fátima Bosch se desploma durante desfile en Ecuador

Tren Interoceánico; las promesas incumplidas en Oaxaca

Tren Interoceánico; las promesas incumplidas en Oaxaca

Después de que publicó que se encuentra “dividido” y “cuarteado” a seis meses de que inicie el proceso electoral de 2027, derivado de por lo menos 10 fisuras entre los propios integrantes del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación, la presidenta descartó “fisuras” en el movimiento.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a integrantes de la de estar en contra de su administración y criticó a quienes asistieron a la por ir a decir “barbaridades” en contra de México.

Lee también

“Ese grupo, que no tiene muchas posibilidades en México, tienen dinero, entonces compran robots, bots, para particularmente en la red X, ahora en TikTok hay mucho de esto, denostar, calumniar”, dijo al defender la figura de la actriz , quien asistió el domingo a la presentación de los incentivos para el cine mexicano.

Al asegurar que México es el país más empoderado del mundo, la Mandataria federal ironizó que los "comentócratas" han de tener un chat porque dicen lo mismo.

Lee también

“‘¡Las fisuras dentro del movimiento de !’ ¿Cuáles fisuras? ‘Hay una desunión tremenda, la pérdida de popularidad de la Presidenta los está arrastrando’. Léanlos hoy. ¿Cuáles fisuras, cuáles problemas? Si todo mundo tiene claro hacia dónde vamos”, expresó Sheinbaum Pardo.

“Ni fisuras ni problemas. ¡Ah claro! Pensamiento único no hay afortunadamente. El movimiento de transformación tiene muchas opiniones, nada más que estamos de acuerdo en una cosa: Y es este gran proyecto de nación que estamos impulsando entre todas y entre todos”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]