Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA sobre México; hace referencia al Himno Mexicano: “Y una soldada en cada hijo te dio”

Aseguran casi dos toneladas de droga en Garita de Tijuana; estaba oculta en tractocamión

Sheinbaum lamenta homicidio de niño Fernando en Edomex por deuda de madre; Fiscalía debe cambiar su forma de atender los casos, dice

EU transfiere a México a 14 reos sentenciados por narcotráfico; busca ahorrar al menos 4 mdd en costos asociados

Detienen a menores por sacrificar a dos cachorros en García; son estudiantes de preparatoria de la UANL

Sheinbaum: Nunca hubo queja formal de EU contra Pablo Gómez; hizo un gran trabajo en la UIF

En el marco de la discusión de la reforma electoral, la presidenta cuestionó si vale la pena que continúen los Organismos Públicos Locales Electorales ().

En su conferencia mañanera de este lunes 11 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que el tema es lo que representa el costo de las elecciones.

“El tema es lo que representa el costo de las elecciones para el pueblo. Por supuesto que todos queremos democracia y la democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo. ¿Para qué queremos tantos institutos locales, Instituto Federal si ya hay casillas únicas? La fiscalización se hace de manera central, centralizada, entonces qué caso tiene que haya instituciones locales, lo pongo como pregunta”, declaró la Mandataria federal.

“Sí, que haya nuevos partidos”, dijo al cuestionar por qué cada seis años tiene que haber uno nuevo si puede abrirse antes, o las candidaturas independientes, que están muy limitadas”, mencionó.

“El hoy está muy consciente y no tiene por qué limitarse a la participación de nadie, lo que sí, es la concepción de la democracia, eso es algo que hay que discutir y la representación popular, porque antes está la representación de las élites”, comentó.

mahc/apr

