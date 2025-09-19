Más Información

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

La Barredora arrancó a la par del gobierno de Adán Augusto

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Segundo Simulacro Nacional 2025: el minuto por minuto de las actividades

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

Hasta ahora no hay nada que incrimine a Adán Augusto López por el caso de Hernán Bermúdez: Sheinbaum

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post

Tras caso Jimmy Kimmel, regulador de telecomunicaciones de EU apunta ahora al programa The View

Tras caso Jimmy Kimmel, regulador de telecomunicaciones de EU apunta ahora al programa The View

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

Arturo Zaldívar acusa golpe político contra hijos de AMLO por amparos a nombre de “Andy” y “Bobby”

La presidenta afirmó que es indispensable que la ciudadanía cuente con la figura del amparo para defenderse, pero aseguró que "se ha abusado mucho" de este instrumento jurídico.

"Sí se se ha abusado mucho del amparo. Es evidente que el amparo es indispensable en el país, el ciudadano, la ciudadana tiene que tener instrumentos jurídicos que le permitan defenderse frente aun acto de autoridad. Eso nadie lo pone en duda, el problema es el abuso de esta figura".

Lee también

"Sí se ha abusado mucho de la figura", dijo en conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, destacó la reforma a la y garantizó que los derechos humanos se mantienen firmes y protegidos como lo consagra la Constitución, y no se debilita el amparo sino que se fortalece y lo mantiene “como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses