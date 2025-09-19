La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es indispensable que la ciudadanía cuente con la figura del amparo para defenderse, pero aseguró que "se ha abusado mucho" de este instrumento jurídico.

"Sí se se ha abusado mucho del amparo. Es evidente que el amparo es indispensable en el país, el ciudadano, la ciudadana tiene que tener instrumentos jurídicos que le permitan defenderse frente aun acto de autoridad. Eso nadie lo pone en duda, el problema es el abuso de esta figura".

Lee también Ernestina Godoy asegura que reforma a la Ley de Amparo es fundamental para una justicia efectiva

"Sí se ha abusado mucho de la figura", dijo en conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la Presidencia, destacó la reforma a la Ley de Amparo y garantizó que los derechos humanos se mantienen firmes y protegidos como lo consagra la Constitución, y no se debilita el amparo sino que se fortalece y lo mantiene “como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr