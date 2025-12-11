Tras ser nombrada Persona del Año por PETA Latino debido a su trabajo en favor de los animales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno federal prepara una nueva Ley de Cuidado Animal a nivel nacional y que el proceso legislativo se ampliará para incluir la participación de organizaciones protectoras.

Sheinbaum explicó que ya existe una propuesta presentada por diputadas y diputados, pero el Ejecutivo recomendó extender el periodo de análisis para asegurar una mayor inclusión de especialistas y asociaciones civiles.

“Por cierto, viene la Ley de Cuidado Animal… ya hay una propuesta. Nos preguntaron nuestra opinión porque fue presentada por diputados. Dijimos: sería bueno que se ampliara el periodo de discusión porque hay muchísimas sociedades protectoras de animales y sería muy bueno que participaran en la elaboración de esta ley. Entonces, se va a dar más tiempo para que se pueda aprobar”, señaló.

La mandataria agregó que este proceso permitirá construir una legislación más sólida, con mayor respaldo de la sociedad y de los colectivos dedicados a la defensa de los animales.

Además, Sheinbaum destacó la aprobación reciente de la Ley de Economía Circular, impulsada originalmente por el Partido Verde y trabajada de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Ya fue aprobada por las dos cámaras… creo que también va a ser muy bueno para el país”, afirmó.

La presidenta subrayó que ambos marcos legales —el de cuidado animal y el de economía circular— representan avances en la agenda ambiental y de bienestar en México.

