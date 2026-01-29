Más Información

Senadores del PVEM buscan fortalecer las atribuciones del en materia de regulación de comisiones bancarias y promover un sistema financiero más justo, competitivo e incluyente.

La iniciativa para darle dientes a Banxico contra abusos de bancos es con el propósito de proteger la economía de millones de usuarios, fomentar la inclusión financiera y fortalecer la competencia en el sistema bancario.

De acuerdo con los senadores ecologistas, ocho bancos concentran casi el 85 por ciento de las ganancias del sector, y las comisiones cobradas en el país son hasta seis veces superiores a las de Europa. Esta situación, aseguraron, “demuestra la urgencia de generar mejores condiciones de competencia y evitar prácticas monopólicas que afectan directamente el bolsillo de millones de usuarios”.

Recordaron que, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el 30 por ciento de los ingresos de la banca en México provienen del cobro de comisiones, y en algunos casos, este porcentaje llega al 39 por ciento, lo que limita la inclusión financiera y afecta la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa también actualiza la legislación para incorporar a la Comisión Nacional Antimonopolio, organismo creado recientemente en sustitución de la extinta Cofece, con el objetivo de garantizar la libre competencia y prevenir acuerdos o prácticas que distorsionen el mercado financiero.

La propuesta, que reforma Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, busca frenar los cobros excesivos y las prácticas monopólicas de las instituciones financieras, así como recuperar el sentido social del , el cual debe servir al desarrollo nacional, fomentar la inversión y garantizar condiciones de equidad en el acceso al crédito.

