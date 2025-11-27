Más Información

Senado acepta en fast track renuncia de Gertz Manero a la FGR; Morena y aliados argumentan “causa grave”

Senado acepta en fast track renuncia de Gertz Manero a la FGR; Morena y aliados argumentan “causa grave”

Carta de renuncia de Gertz incluye propuesta de Sheinbaum; sería nombrado embajador “en un país amigo”

Carta de renuncia de Gertz incluye propuesta de Sheinbaum; sería nombrado embajador “en un país amigo”

¿Qué dice la carta de renuncia de Gertz Manero a la FGR?; aquí el texto íntegro

¿Qué dice la carta de renuncia de Gertz Manero a la FGR?; aquí el texto íntegro

¿Qué sigue después de la renuncia de Gertz Manero?; Jorge Nader Kuri ve en Godoy un buen perfil

¿Qué sigue después de la renuncia de Gertz Manero?; Jorge Nader Kuri ve en Godoy un buen perfil

Trump reporta muerte de Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington

Trump reporta muerte de Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington

Transportistas anuncian liberación de carreteras; sigue mesa de trabajo con Segob

Transportistas anuncian liberación de carreteras; sigue mesa de trabajo con Segob

Morena y sus aliados en el Senado aprobaron en fast track la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República bajo el argumento de “causa grave”, ello por aceptar ser embajador en un país amigo.

Con la dispensa de todos los trámites y en una hora el pleno legislativo con 74 votos a favor de Morena, PT y PVEM y 22 en contra del PRI, PAN y MC se aprobó el acuerdo para aceptar la renuncia de Gertz Manero.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, previamente dio lectura a los argumentos de la renuncia: “El Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, acepta y aprueba la renuncia del doctor Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, por haber calificado como causa grave el motivo de la misma”.

Lee también

En tribuna, Clemente Castañeda, senador por MC, argumentó el voto en contra de la renuncia al señalar que el ser designado embajador no es una causa grave para aceptar dicha renuncia.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]