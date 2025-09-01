El Senado de la República acordó su calendario para el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura, en el cual se prevé la realización de 32 sesiones entre septiembre y diciembre.

En septiembre de los trabajos legislativos contemplaran 10 sesiones, donde se incluye un puente vacacional de 6 días con motivo de las fiestas patrias.

En octubre se programaron 9 sesiones, mientras que en noviembre se llevarán a cabo 8 reuniones de trabajo en el pleno.

Lee también Retraso de aranceles de EU fue para renegociar en el T-MEC: Ebrard; "el 80% de exportaciones mexicanas no pagan tarifa", asegura

Asimismo, en diciembre se prevé la realización de 5 sesiones, con lo que el periodo concluirá el lunes 15 de diciembre.

En el acuerdo se destaca que se busca garantizar el desahogo de la agenda legislativa pendiente en el Senado, así como la discusión de las iniciativas y reformas que el Ejecutivo federal y los distintos grupos parlamentarios han anticipado para este periodo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr