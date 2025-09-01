Más Información

En 10 años detienen a 6 empleados de Pemex por huachicol

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

San Lázaro, sin acuerdo para renovar presidencia de la Mesa Directiva; Gutiérrez Luna se queda cinco días más

Reducción en homicidios, y pobreza, los logros del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Rodada de Sandra Cuevas se topa con la policía y acaba con más de 70 motos en el corralón; "me aguanto porque soy cabrona", dice

El acordó su calendario para el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la , en el cual se prevé la realización de 32 sesiones entre septiembre y diciembre.

En septiembre de los trabajos legislativos contemplaran 10 sesiones, donde se incluye un puente vacacional de 6 días con motivo de las fiestas patrias.

En octubre se programaron 9 sesiones, mientras que en noviembre se llevarán a cabo 8 reuniones de trabajo en el pleno.

Asimismo, en diciembre se prevé la realización de 5 sesiones, con lo que el periodo concluirá el lunes 15 de diciembre.

En el acuerdo se destaca que se busca garantizar el desahogo de la agenda legislativa pendiente en el Senado, así como la discusión de las iniciativas y reformas que el Ejecutivo federal y los distintos grupos parlamentarios han anticipado para este periodo.

