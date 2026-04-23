La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, comparecerá el próximo lunes 27 de abril ante la comisión de justicia del Senado de la República, con motivo de la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030.

El documento ya fue distribuido entre los integrantes de dicha comisión, quienes comenzaron su análisis antes de esta reunión en la cual la fiscal expondrá las líneas centrales del plan que guiará la política de procuración de justicia en los próximos años.

La comparecencia se llevará a cabo a las 12:00 horas y estará estructurada en tres fases: una exposición inicial de la Godoy Ramos, una ronda de preguntas por parte de los grupos parlamentarios y, finalmente, una respuesta de cierre.

Lee también Fiscal Ernestina Godoy se reúne con integrantes de la FGR de la CDMX; resalta labores de inteligencia como eje en investigaciones

Una vez concluido el encuentro, la comisión de justicia sesionará de inmediato con el fin de dictaminar su plan, tomando en cuenta tanto la comparecencia como el análisis previo hecho por los senadores.

De ser aprobado dicho dictamen, el pleno estará en condiciones de discutirlo y votarlo en la sesión del martes.

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030 define las prioridades, objetivos y acciones de la FGR en materia de investigación de delitos, combate a la impunidad y fortalecimiento institucional, en un contexto marcado por la exigencia de mayor eficacia en el sistema de justicia en México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft