Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población

Senador del PT propone crear televisión, radio y periódico de la 4T; debemos hacer frente a medios de derecha, dice

Caen 12 personas de escalera eléctrica en Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro; STC atiende emergencia y evalúa a lesionados

Liberan a ciudadano estadounidense que cayó en un paracaídas en colonia Centro; no hay faltas administrativas, determina juez cívico

Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca

La Secretaría de Gobernación solicitó que Francisco Javier Rebolledo Peña, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, no siga conociendo del juicio de amparo que , del empresario , tramitó contra el bloqueo de dos de sus sitios de apuestas electrónicas.

Y es que, en noviembre pasado, Rebolledo Peña concedió a dicha empresa una suspensión provisional para el único efecto de que la Segob, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, desbloqueara la operación de los sitios de apuestas deportivas y .

Dicha resolución irritó a la dependencia, que a través de su Unidad General de Asuntos Jurídicos presentó una recusación contra Rebolledo Peña, quien ordenó remitir de inmediato el recurso ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para su resolución.

“Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el ÚNICO efecto de que deje de surtir efectos la ejecución de la orden de bloqueo, interrupción o deshabilitación electrónica y no se prohíba a la quejosa operar los dominios, con el objeto que no se obstaculice ni se restrinja el acceso del público suscriptor e inscrito a dichas plataformas digitales, en términos al permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018”, resolvió el juzgador en materia administrativa.

nro/bmc

