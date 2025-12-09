Segob solicita que juez no conozca avances del amparo que Ganador Azteca tramitó; Rebolledo Peña pidió desbloquear Bet365 y Betano

La Secretaría de Gobernación solicitó que Francisco Javier Rebolledo Peña, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, no siga conociendo del juicio de amparo que Ganador Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego, tramitó contra el bloqueo de dos de sus sitios de apuestas electrónicas.

Y es que, en noviembre pasado, Rebolledo Peña concedió a dicha empresa una suspensión provisional para el único efecto de que la Segob, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, desbloqueara la operación de los sitios de apuestas deportivas bet365.mx y betano.mx.

Dicha resolución irritó a la dependencia, que a través de su Unidad General de Asuntos Jurídicos presentó una recusación contra Rebolledo Peña, quien ordenó remitir de inmediato el recurso ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para su resolución.

“Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el ÚNICO efecto de que deje de surtir efectos la ejecución de la orden de bloqueo, interrupción o deshabilitación electrónica y no se prohíba a la quejosa operar los dominios, con el objeto que no se obstaculice ni se restrinja el acceso del público suscriptor e inscrito a dichas plataformas digitales, en términos al permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2018”, resolvió el juzgador en materia administrativa.

nro/bmc