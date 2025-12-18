Más Información

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Anulan criterio de oportunidad a Raúl Rocha Cantú; reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo

Sheinbaum: Con Trump se busca el mejor acuerdo en todos los temas; "sin pelearnos y cabeza fría", afirma

Primer ministro de Canadá asegura que Trump no le ha planteado abandonar el T-MEC; solo "revisarlo y ajustarlo", dice

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

Segob: en administración de Trump retornaron más de 145 mil migrantes mexicanos; dan atención a connacionales con "México te abraza"

Al señalar que no hay "necesidad" de bloqueos, la secretaria de Gobernación, , informó que el Gobierno federal alcanzó acuerdos mediante el diálogo con transportistas y productores agrícolas, lo que permitió evitar y afectaciones a la población.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta , la titular de Segob explicó que las organizaciones fueron escuchadas y que se establecieron mesas técnicas para dar seguimiento a sus demandas, particularmente en temas relacionados con programas y apoyos al campo.

“Ayer no hubo necesidad de bloquear. Siempre se les escucha y lo vamos a seguir haciendo. Se quedó en mesas técnicas para los siguientes días, donde se va a proporcionar información que ellos no tenían y aclarar dudas sobre los programas y ayudas que existen como nunca hoy en día para el sector agrícola”, señaló Rodríguez.

Detalló que la mesa de diálogo concluyó alrededor de la 1:30 de la mañana, y que al finalizar se firmó una minuta con los acuerdos alcanzados, los cuales serán revisados de manera puntual para verificar su cumplimiento. Añadió que el Gobierno federal mantendrá el diálogo abierto con este y otros grupos sociales.

La secretaria subrayó que el compromiso de la administración es atender las demandas sin afectar a terceros, y enfatizó que no existe justificación para cerrar carreteras cuando hay disposición al diálogo. “Un servidor público atiende mejor sin bloqueos que afecten a la población, cuando no hay ninguna necesidad de hacerlo”, afirmó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que en administraciones anteriores los bloqueos eran utilizados como mecanismos de presión para obtener beneficios particulares, práctica que, aseguró, ya no ocurre en el actual gobierno.

“Antes, ante un bloqueo se atendía a la organización dándole algo especial. Eso ya no existe. Hoy hay apoyo para todos. Si la demanda es legítima, el apoyo es general para productores, independientemente de la organización”, sostuvo la Mandataria.

Sheinbaum explicó que los están dirigidos de manera universal y sin distinciones, beneficiando a productores de maíz, trigo y otros cultivos, y que las organizaciones ya no reciben tratos preferenciales a cambio de presiones o movilizaciones.

