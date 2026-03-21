La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) avanzó en la consolidación de una estrategia nacional para la preservación y fortalecimiento de las lenguas indígenas con la instalación del nodo Centro de la Red Nacional de Investigación sobre Lenguas Indígenas, que agrupa a más de 250 especialistas.

La instalación se llevó a cabo en la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, con la participación de más de 100 personas, tanto de manera presencial como virtual. El acto fue encabezado por la subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secihti, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, en representación de la titular de la dependencia, Rosaura Ruiz Gutiérrez.

Durante el encuentro se presentaron avances de proyectos estratégicos enfocados en la transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas y el acceso a derechos, desarrollados en el marco de la Convocatoria de Ejes Estratégicos 2025, con liderazgo de la UAQ. También se expusieron propuestas para fortalecer las capacidades de la Red y articular el trabajo de investigación teórica y aplicada.

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El nodo Centro busca consolidarse como un espacio de articulación entre investigación aplicada, desarrollo tecnológico y acción comunitaria. Entre las iniciativas planteadas se encuentran la creación de repositorios documentales, bancos de materiales didácticos, desarrollo de corpus lingüísticos, así como el diseño de herramientas para revitalizar y fortalecer la transmisión de las lenguas indígenas.

En la región se identifican lenguas como náhuatl, totonaco, otomí, popoloca, zapoteco, mazateco y mixteco, junto con una producción académica y comunitaria que incluye materiales educativos, contenidos multimedia y proyectos de documentación lingüística.

En el nodo participan instituciones como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de Tlaxcala, el Colegio de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y la Universidad Pedagógica Nacional, además de organizaciones civiles y gobiernos municipales.

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Actualmente, el nodo Centro cuenta con 256 personas registradas —115 mujeres y 141 hombres—, de las cuales 156 son hablantes de una lengua indígena como lengua materna.

Como antecedente, la Secihti instaló el nodo Centro-Occidente de la Renili. Con la activación del nodo Centro, la Red avanza en su consolidación territorial con el objetivo de contribuir a la preservación y fortalecimiento de las lenguas indígenas en el país.

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