Sheinbaum reconoce a Elvira Carrillo en Quintana Roo; mujeres mayas son pioneras en lucha por los derechos, recuerda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a las mujeres mayas por ser pioneras en el impulso de derechos, después de firmar un decreto para promover el turismo comunitario y fortalecer el bienestar de los pueblos indígenas, la tarde de este viernes 20 de marzo.

Al encabezar la asamblea de la Pensión Mujeres Bienestar en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, la jefa del Ejecutivo federal destacó la figura de Elvia Carrillo Puerto como sufragista y por luchar a favor de los derechos de los pueblos mayas y de las mujeres.

“Las mujeres mayas, de la Peninsula, son pioneras en los derechos de los pueblos indígenas y en los derechos de las mujeres. Elvia Carrillo Puerto después luchó porque las mujeres pudiéramos votar”, dijo.

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Destaca presidencia de AMLO

Al destacar los programas de Bienestar y hacer un repaso por la historia de México, así como acusar al periodo neoliberal, la primera mandataria aseguró que el país cambió en 2018 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia.

“Gobiernos que se dedicaron a gobernar para unos cuantos, a saquear al país, a entregar las empresas del Estado de nuevo a los extranjeros (...). Pero en 2018 el pueblo de México dijo ´basta, ya es hora de la cuarta transformación de la vida pública de México´ y llegó el presidente López Obrador y cambió la historia de México de nuevo”, expresó.

“Que no se nos olvide: nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Quintana Roo ni al pueblo de México”, reiteró.

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