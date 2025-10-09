Más Información

El jueves o viernes de la próxima semana, la Sección Instructora sesionará para revisar el expediente enviado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, para solicitar el desafuero de , presidente nacional del PRI.

"La próxima semana vamos a convocar a la Sección Instructora... hoy solo tenemos un tema, es la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Campeche, no hay otro tema en este momento", informó el diputado Hugo Eric Flores, presidente de la Sección Instructora.

Después de que el 2 de agosto recibieron la segunda solicitud de desafuero de la Fiscalía de Campeche, la próxima semana decidirán si le dan entrada o la desechan.

El diputado morenista explicó que las recientes expropiaciones realizadas por el , no forman parte de la solicitud de desafuero.

"No forma parte de esta solicitud que vamos a desahogar, no hay ningún tema derivado o que se relacione con el asunto, que es de la expropiación de algunas propiedades", dijo.

em/bmc

