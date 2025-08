Sección Instructora desecha solicitud de desafuero contra "Alito" Moreno de 2022; recibe una nueva por tres delitos

Los integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados desecharon, por unanimidad, la solicitud de desafuero en contra del senador Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, por enriquecimiento ilícito, presentada por la Fiscalía de Campeche, en 2022.

Y dieron entrada a la nueva solicitud que presentó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, la semana pasada, integrada por cinco denuncias por los delitos de peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades, informó el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores (Morena).

Sin embargo, el proceso para determinar si se le quita el fuero al líder priista no ha iniciado, sino hasta septiembre, cuando empiece el periodo ordinario de sesiones, aclaró el diputado morenista.

Lee también Alito Moreno: Solicitud de mi desafuero es sólo un distractor del “narco gobierno”; le imputan desvío de 83 mdp

“Nosotros todavía tenemos, vamos a informarle (a Alito) de que hay una nueva solicitud de la fiscalía, pero el procedimiento empezará cuando se admita, entonces, ahorita solamente le vamos a notificar y vamos a revisar. Nosotros empezamos a desahogar este asunto ya en el periodo ordinario de sesiones”, explicó.

Dijo que la Sección Instructora podría dar el aviso al senador priista hoy, o el próximo lues; y afirmó que “no hay persecución política los asuntos de la Sección Instructora desde que yo soy presidente, siempre han sido conforme a derecho, no nos interesan la parte política”.

“Vamos a informarle que hay una nueva solicitud, esto es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy mismo, si es posible, si nos damos tiempo, si no pues ya será el próximo lunes”, comentó.

Lee también Monreal pide a Sección Instructora analizar solicitud de desafuero de Alito Moreno; "sin sesgo, sin odio y sin vendetta", dice

Piden desaforar a Adán Augusto López

Por su parte, el diputado Germán Martínez (PAN), integrante de la Sección Instructora, hizo un llamado al gobernador de Tabasco, Javier May, para que solicite a la Cámara de Diputados, por medio de la fiscalía estatal, el desafuero del senador Adán Augusto López, por presuntos nexos con el crimen organizado, derivado de las acusaciones en contra de su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, cuando fue gobernador.

“Exhorto a Javier May, de Tabasco, a que presente una declaración de procedencia en contra de Adán Augusto López Hernández, a ver si es cierto que ellos son parejos, yo aquí voy a ser parejo, si viene uno del PAN también voy a ser parejo. Hay varios hechos, presunción de hechos ilícitos en Tabasco, Layda (Sansores) ya se animó en Campeche, que se anime Javier May en Tabasco, con Adán Augusto, yo no vengo aquí a ser tapadera de nadie”, dijo.

Refirió que el gobernador de Tabasco debe atender las acusaciones de su secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, quien afirmó que con las acusaciones contra el exfuncionario de Seguridad “ya está saliendo toda la pudrición”.

“La acusación de La Barredora y del crimen organizado en Tabasco, son acusaciones no del PAN, son acusaciones de un gobierno de Morena, pues a ver, ya se animó Layda, yo animo a Javier May”, expresó.

Lee también Sexenio de AMLO, el más violento de la historia: Inegi; resgistra 202 mil asesinatos en el país

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/bmc