Israel Vallarta Cisneros pidió al periodista Carlos Loret de Mola hablar frente a frente, tras salir de prisión luego de permanecer 19 años privado de su libertad.

Tras su salida del penal de máxima seguridad Altiplano, Israel Vallarta pidió a Loret de Mola ser invitado a su programa o a algún medio que quiera escuchar para platicar sobre el hecho que lo llevó a permanecer casi 20 años en la cárcel.

"Ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos, no te odio, porque insisto: todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerla de frente y sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto, ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto te acepto la invitación, si la quieres hacer.

Israel Vallarta señala que tiene "pláticas inconclusas" con Carlos Loret de Mola que iniciaron en el momento de su detención.

"Esa plática que tuvimos inconclusa, en el momento en que estaba haciendo las filmaciones —que tú sabes que no fueron como salieron al aire— y también las pláticas ante el juez que no pudimos concretar, me gustaría concretarlas, sin problemas en tu programa o donde gustes, o en el programa de otra persona, si alguien de los medios de comunicación se anima a invitarlo a él o invitarme a mí, también vamos a un terreno neutral, sin problema", dijo.

"Carlos Loret de Mola Álvarez, aquí estoy, no te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón, y creo que es justo que platiquemos, me debes una plática, me debes una explicación, es lo único que voy a decir de ti, Carlos", concluyó.

Vallarta Cisnero, señalado como el líder de la banda de secuestradores "Los Zodiaco", fue detenido el 9 diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), entonces dirigida por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, quienes actualmente enfrentan condenas por delincuencia organizada y tortura, respectivamente.

Israel Vallarta sale de prisión tras casi 20 años sin sentencia

Este 1 de agosto, una jueza federal absolvió a Israel Vallarta Cisneros, señalado como líder de la banda de secuestradores "Los Zodiaco", y ordenó su liberación inmediata.

Mariana Vieyra Valdez, jueza titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, resolvió que no existen pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Israel Vallarta Cisneros en los delitos que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR), entre ellos delincuencia organizada, secuestro, portación y posesión de armas de fuego, así como de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

No obstante, fuentes federales señalaron que la Fiscalía General de la República aún tiene la posibilidad de impugnar la resolución de la jueza.

