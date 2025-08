Entre lágrimas y abrazos, Israel Vallarta sale de prisión; "tardé 20 años en poder ejercer mi derecho de réplica", declara

Este viernes 1 de agosto Israel Vallarta Cisneros fue absuelto tras pasar casi 20 años en prisión, luego de ser señalado como líder de la banda criminal "Los Zodiaco", dedicada al secuestro.

Por lo anterior, la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Mariana Vieyra Valdez, ordenó su libertad inmediata del penal de máxima seguridad del Altiplano.

La jueza determinó que no hay pruebas que demuestren la responsabilidad plena de Vallarta Cisneros en los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, además de portación y posesión de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo las Fuerzas Armadas que le imputo la Fiscalía General de la República (FGR).

No obstante, la FGR puede apelar la sentencia de la jueza, informaron fuentes federales.

En un video capturado por Grupo Fórmula se puede ver a Israel Vallarta abandonar el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Así fue el momento en que Israel Vallarta quedó libre tras 20 años de permanecer en la cárcel sin sentencia.



Abrazó a su familia quien lo esperaba afuera del penal.



📹 : Juan Antonio Jiménez

Vallarta Cisneros llevaba consigo una bolsa transparente con sus pertenencias y portaba un crubrebocas negro.

Vallarta cumplió casi 20 años tras las rejas por ser el líder de una red de secuestro, antes de que un juez dictaminara el jueves que la evidencia no respaldaba los cargos en su contra. Foto: Mario Vazquez / AFP

Afuera del penal del Altiplano, sus familiares lo esperaban para recibirlo con abrazos.

Israel Vallarta abraza a su familia al salir de la prisión de máxima seguridad del Altiplano. Foto: Haaron Alvarez / AP

Las lágrimas tras el reencuentro no faltaron al ver de nuevo a sus familiares y poder ver el exterior, tras permanecer 20 años en prisión sin sentencia.

Israel Vallarta sale de la prisión de máxima seguridad del Altiplano rodeado de su familia y su abogado. Foto: Haaron Alvarez / AP

Al dar su declaración ante medios de comunicación, Israel Vallarta señaló que tardó 20 años en poder dar su derecho de réplica y acusó que hay "verdades ocultas de gobiernos pasados".

"A todo el pueblo mexicano, gracias porque no creyeron en todas las verdades ocultas que hicieron creer aquellos gobiernos pasado, y sin hacer politiquerías, yo sabía que la verdad se iba a poner tarde o temprano. Tardé 20 años en que me permitieran hoy estar frente a ustedes, poder ejercer mi derecho de réplica, aquí me lo negaron muchos años, sabemos por qué, porque hay todavía muchos poderes que no les interesaba que yo obtuviera mi libertad porque hay muchas que con el paso de los días se van a enterar todos ustedes".

Desde 2005, Israel Vallarta Cisneros, expareja sentimental de la francesa Florence Cassez, liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2013, fue detenido por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy preso en los Estados Unidos.

Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

