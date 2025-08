Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre muere electrocutado en un jacuzzi del Hotel Pacífica Resort de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.

Sagid Rodolfo Carreón Calderón, de 36 años de edad, se encontraba de vacaciones con su familia en el lugar cuando ocurrió el incidente.

Estephania López, esposa de Sagid, acusó que su esposo falleció debido a la falta de mantenimiento del lugar, además de negligencia por parte del personal de mantenimiento.

"Huéspedes, tengan cuidado, mi marido falleció aquí en el jacuzzi, se electrocutó por falta de mantenimiento, no fue culpa de nosotros y tengo el video, se los puedo mostrar si quieren porque Pacífica no se está haciendo responsable de nada”, acusó la esposa de la víctima en una entrevista para Imagen Noticias.

Stephania argumentó que desde su llegada al hotel tuvieron inconvenientes, pues la noche del martes 22 de julio, ella, su esposa y sus hijos decidieron entrar al jacuzzi, no obstante, al ingresar, Sagid comentó que estaba sintiendo toques.

La esposa de la víctima lo comprobó cuando metió el pie al agua, pues señaló que tenía un objeto de metal en el tobillo, lo que le hizo sentir una descarga.

"Pensamos que era una broma y nos comenzamos a reir y dice (Sagid) 'no en serio, siento toques'; me levanto del camastro, meto el pie en el jacuzzi y efectivamente siento una descarga, yo traía una esclava en la tobillera y sentí cómo el agua me jaló la esclava, inmediatamente saco el pie y le pido (a Sagid) que se salga", dijo.

Relató que Sagid se quedó parado en la orilla del jacuzzi y le dijo a su hijo que llamara a alguien de mantenimiento. El momento de la muerte del hombre de 36 años quedó grabado debido a que su esposa, pensando que era una broma de Sagid el mencionar que sentía toques, pidió a su hijo que grabara lo que sucedia.

En el video se ve a Sagid de pie en la orilla del jacuzzi sostenido de un barandal en lo que llegaba personal de mantenimiento para auxiliarlo, no obstante, transcurridos entre 15 y 20 minutos, este no llegó, por lo que el hombre intentó saltar a la terraza.

"Cuando intenta saltar a la mitad del jacuzzi le da la descarga, inmediatamente cayó con las manos engarrotadas, se le torcieron y se puso morado por completo", comentó Stephania.

También se observa que su suegra inmediatamente intentó sacarlo del agua y ella comenzó a darle Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta que llegó el guardavidas y dos personas de mantenimiento, quienes llevaban un fibrilador, pero no funcionaba.

EL UNIVERSAL informa a sus lectores que el siguiente video contiene imágenes sensibles.

"Huéspedes, tengan cuidado, mi marido falleció aquí en el jacuzzi, se electrocutó por falta de mantenimiento. Pacífica no se está haciendo responsable de nada”. Sagid falleció en el Hotel Pacífica Resort en #Ixtapa. Su familia exige justicia.#ImagenNoticias con @ehiramhurtado pic.twitter.com/eT9I0QAO3n — imagenCrystal (@imagen_crystal) July 31, 2025

La esposa de Sagid denunció que, tras el hecho, no había un médico disponible en el hotel.

De acuerdo con la necropsia, la causa de muerte fue infarto agudo al miocardio secundario a electrocución.

Seis días después, el hotel Pacífica Resort Ixtapa emitió un comunicado confirmando la muerte de uno de sus huéspedes dentro de sus investigaciones, asegurando que han colabrado con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Comunicado Pacífica Resort Ixtapa tras el fallecimiento de uno de sus huéspedes. Foto: tomada de Facebook Pacífica Resort Ixtapa

La Fiscalía del estad inició una carpeta de investigación; sin embargo, el abogado Jiram Guzmán, defensor de la familia de Sagid señaló que no han realizado las diligencias correspondientes, por lo que pidieron ingresar a sus propios peritos, pero el hotel no les dio acceso. Por su parte, Stephania mencionó que tiene miedo que manipulen la escena.

apr