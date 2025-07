El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que la denuncia en su contra de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, que solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero por un presunto desfalco de 89 millones de pesos, es solo un distractor del “narco gobierno” de Morena.

En declaraciones a EL UNIVERSAL, el dirigente priista aseguró que las acusaciones en su contra no tienen ningún fundamento y son totalmente falsas.

Recalcó que hay “resoluciones judiciales donde les gané todo y los obligaron a entregar todos los nuevos ejercicios de acciones penales, porque era una mentira, una calumnia, repeticiones de actos y violaciones a los procedimientos jurídicos. ¡¡Gané todo, absolutamente todo legalmente!!”.

Lee también Solicitan desafuero de "Alito" Moreno; le imputan desvío de 83 mdp

Moreno Cárdenas subrayó que la solicitud de la fiscalía campechana es intrascendente. “Ese tema es un distractor más del narco gobierno de Morena. Ya les gané todo en lo que presentaron primero, son distractores por el tema en el que están metidos, de que están destruyendo el país, que es un narco gobierno y todos los narcos políticos y la corrupción de Morena. Es un distractor, como siempre, simplemente no hay que caer en el juego del gobierno para generar sus distractores, porque se están cayendo a pedazos”, afirmó.

Señaló que la nota publicada este martes en EL UNIVERSAL no tiene nada de trascendente porque “afirman algo que es una total mentira y totalmente que no corresponde así. Lo único que hacen es darle importancia al juego que hace Morena, pero todo eso que está ahí totalmente falso, no pueden hacer nada contra mí.

“Y esto te lo hago como un comentario claro y firme: no tienen nada, es un distractor de este narco gobierno”, insistió.

Lee también Sheinbaum reacciona a dichos de Nahle sobre muerte de maestra Irma en Veracruz; “todo homicidio es lamentable”, dice

El líder del PRI reconoció que aunque carece de fundamentos, la acusación en su contra lastima en lo público a su persona, pero insistió en que sólo “es una reacción a seguir queriendo molestar y distraer con lo mismo, pero no tienen nada, nada más hacen el ridículo y patéticos, con cosas que no tienen sentido y no tienen absolutamente nada, y es un distractor clásico de Morena, quieren tapar todo lo que tienen encima”.

EL UNIVERSAL reveló este martes que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó el miércoles 23 de julio una solicitud ante la Cámara de Diputados para pedir el desafuero del presidente del PRI por un presunto uso indebido de atribuciones y peculado por el probable desvío de 83 millones 508 mil pesos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr