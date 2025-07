Bloquean debate sobre “La Barredora… otra vez

“Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no dan la cara y por qué no se defienden en esta tribuna?”, cuestionó el diputado federal del PAN Federico Döring, dirigiendo su mensaje, mirada y su dedo desde la tribuna al coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien —incómodo— escuchaba las palabras desde su escaño, mientras dialogaba con el diputado morenista Leonel Godoy.

El malestar de panistas y priistas fue por el acuerdo de Morena y sus aliados, que por tercera semana patearon el bote para evitar el debate del tema de La Barredora, la corrupción en el gobierno de Tabasco y los nexos políticos.

Manuel Añorve, senador del PRI, coincidió en que el oficialismo bloqueó el debate sobre el caso Tabasco, La Barredora y la seguridad pública. “No pueden seguir pateando el bote”, manifestó.

En la sesión, para el oficialismo guinda fue más importante debatir la crisis política y económica en Haití, la ratificación de tres embajadores y la importancia de las relaciones comerciales de México con naciones africanas, antes que exponer a la clase política que fue señalada de haber solapado a un grupo delictivo en Tabasco.

“Estamos en contra de la trapacería legislativa, de la censura legislativa, de que los que tienen imputaciones de narcotráfico se vengan a esconder en el grupo parlamentario de La Barredora para no darle la cara al pueblo de México”, agregó Döring ante la presidenta de la Mesa Directiva, Imelda Castro, debido a la ausencia del legislador Gerardo Fernández Noroña.

“Son un narcopartido, hicieron un cártel desde el gobierno, imponían nombramientos de secretarios de Seguridad Pública estatal y directores de Seguridad Pública municipal para darle contratos a las empresas de Hernán Bermúdez, el prófugo de la justicia con ficha roja de Interpol”, subrayó el panista.

Enfatizó que no hay más tema en México hoy en día que el narcopolítico de La Barredora... que el “cártel de Morena”... que el huachicol fiscal de Morena... que el prófugo de la justicia de Hernán Bermúdez... que la ficha roja de Interpol de Hernán Bermúdez... todos los contratos de las empresas de Bermúdez que le dieron los gobiernos de Morena.

A unos pasos del frustrado debate de La Barredora, en rueda de prensa, el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, abonó al tema:

“Que renuncie [Adán Augusto López] porque desprestigia al Senado de la República”, dijo en alusión a la cercanía del exgobernador con el prófugo líder de La Barredora.

Informó que denunció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al expresidente Andrés Manuel López Obrador; a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado; a los gobernadores de Baja California, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Campeche; al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón; a Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y a Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por presuntos vínculos con el crimen organizado y actos de corrupción, así como omisiones en materia de seguridad pública.

Por separado, también en conferencia de prensa, Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, exigió una investigación “a fondo, imparcial y exhaustiva” sobre los presuntos vínculos entre Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder de La Barredora— y Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en la Cámara Alta.

La tibia defensa del oficialismo la encabezó el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, quien rechazó oponerse al debate y recurrió al tema de los exgobernadores del PAN y PRI que han sido señalados de corrupción.

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT) Reginaldo Sandoval argumentó: “No hay temor alguno ni dificultad alguna de discutir el tema que quieran, pero en orden. Y ahorita tenemos una ruta de trabajo, ya estamos discutiendo un punto de acuerdo”.

Ante los gritos de la oposición de “¡hoy, hoy, hoy!”, el petista lamentó que estén usando la frase del expresidente Vicente Fox, “pero hoy, en este momento sigamos el orden como ha sido aprobado”.

En los balcones laterales del recinto legislativo —que utilizan los reporteros gráficos para captar imágenes de la sesión— ayer se prohibió el acceso. El motivo, dos enormes mantas que exponían el caso de La Barredora y el legislador Adán Augusto López Hernández.

Personal de Resguardo recibió la orden de evitar el acceso para que no fueran desplegadas.

Al final, el oficialismo consiguió que la ratificación y toma de protesta de los embajadores de nuestro país ante Haití, José de Jesús Cisneros Chávez; Gisele Fernández Ludlow, en la República de Kenia, y de Francisco Ernesto Romero Bock, en la República Libanesa, ocuparan el debate en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, mientras que el legislador morenista Adán Augusto López Hernández salió antes de que ésta concluyera para poder evitar las preguntas de los medios de comunicación.