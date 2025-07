Chumel Torres reacciona a respaldo de Noroña hacia Andy López Beltrán tras vacaciones en Tokio; esto dijo

El pasado 26 de julio, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, salió en defensa de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como "Andy", actual secretario de Organización de Morena, tras la difusión de imágenes en las que aparece comiendo en el hotel Okura de Tokio, Japón.

Por medio de un live en YouTube, Noroña aseguró que se trata únicamente de un "golpeteo político".

"¿Nos van a pasar la lista en qué hoteles podemos estar y en qué hoteles no? Pregunto yo, porque robaban a manos llenas y ahora lo más que pueden decir de nosotros es que 'ay es que contradicen', no, no se contradicen nada; a mí me preguntaron por qué no estaba en el Consejo y yo dije 'pues se ha de haber ido de vacaciones' y yo tenía razón, ni siquiera es que supiera, un poco de sentido común. Entonces, esto de que, en qué hotel puedes estar. Además, si lo pagas con tu dinero, es pura hipocresía, puro racismo, puro clasismo", indicó el presidente del Senado.

Chumel Torres reacciona a respaldo de Noroña hacía Andy López Beltrán

Ante ello, el comediante Chumel Torres no tardó en reaccionar. A través de la plataforma X, compartió su postura sobre el respaldo del senador al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, generando una nueva ola de comentarios en medio de la controversia.

“Noroña defendiendo a Andy por irse a Japón. "¿Qué es lujoso?". ¡Pos ESO wey! ¡Un vuelo de 139 mil varos… ES lujoso!”, expresó.

Finalmente, sentenció: “No le hagan al mugroso, les mammmma la buena vida, nomás no digan que no son iguales”.

Foto: X

