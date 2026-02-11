Ante un rebrote de sarampión en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a “guardar la calma” y dijo que no es un asunto político, sino de que todos tenga la misma información.

En su conferencia mañanera de este miércoles 11 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó sobre el uso de cubrebocas en este rebrote de sarampión.

Sheinbaum llama a guardar la calma ante sarampión en México

Al referir que la mayoría de las personas mexicanas están vacunadas, dijo que “hay que guardar la calma”.

Lee también Sarampión en México: Jalisco, Colima, Chiapas y CDMX tienen mayor número de casos, indica Salud; hay vacunas, asegura Kershenobich

“Hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias”, comentó al recordar que hay 28 millones de vacunas “y van a llegar más”, la prioridad, dijo, es para las infancias de seis meses a 12 años.

Comentó que sostendrá este día una reunión, a las 12:00 horas, con los gobernadores y secretarios de salud estatales “para que haya la misma información en todos lados y que no haya problema de que en un lado se dice una cosa, en otro lado otra”.

“No es un asunto político, es un asunto de que todos tenemos la misma información a todos, dijo.

Lee también Suman 28 muertes por sarampión en el país; CDMX reporta primer deceso

Uso de cubrebocas puede funcionar, pero lo importante es la vacunación

Sobre el uso de cubrebocas, la titular del Ejecutivo federal dijo que “puede funcionar”: “Pero es importante que si ya tiene sus dos vacunas y se vacunaron, pues pueden utilizar el cubrebocas, pero realmente están protegidos si les llega a dar la enfermedad. Pues será muy leve porque ya tienen la protección”.

Agregó que su gobierno ya está en contacto con las empresas fabricantes y también con laP PS para poder adquirir más vacunas.

“Para que todos estemos tranquilos, en todo el país vamos a buscar que la información sea igual. Hablamos con el secretario de Educación para que haya carteles e información en las escuelas para que se pueda conocer esta situación del sarampión. Una sola estrategia en todo el país”, añadió Sheinbaum.

Lee también Aplican 14 millones de vacunas contra sarampión en el último año, reporta Salud; destaca esfuerzo coordinado

Sheinbaum: Estamos seguros que se va a controlar el brote de sarampión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que se va a controlar el brote de sarampión en el país.

En su conferencia mañanera de este miércoles 11 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que habrá este control de sarampión porque se tiene “el ejemplo” de Chihuahua, donde inició el rebrote.

“Estamos seguros que se va a controlar el brote porque ya lo hicimos en Chihuahua, ya tenemos el ejemplo de Chihuahua”, dijo la Mandataria federal.

Sarampión abunda en otros países: Ssa

David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, recordó que el brote de sarampión vino de Estados Unidos e inició en Chihuahua con poblaciones que no se vacunan.

Lee también En 40 días, más de 2 mil 400 casos de sarampión

“Se está presentando una situación en Estados Unidos, Canadá y Europa”, comentó Kershenobich al acusar que grupos antivacunas “por años no han querido vacunarse en forma precisa”.

La movilidad es importante y la importación de casos nos ha venido a afectar, agregó.

Reiteró que la población que recuerda haberse vacunado “y tiene la certeza de haberse vacunado”, no requiere otra dosis porque está protegida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr