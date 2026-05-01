Debido al frente frío 48, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstico lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el centro, oriente y sureste de México para este sábado 2 de mayo.

Además, de acuerdo con dicha dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una masa de aire polar asociada a este frente dará lugar a bajas temperaturas en el norte, noreste y oriente del país.

Lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las precipitaciones fuertes y muy fuertes podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves, y el aumento de los niveles de agua de ríos y arroyos.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Oaxaca (norte) y Chiapas (centro y norte).

: Oaxaca (norte) y Chiapas (centro y norte). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Puebla (norte y sur), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (este y oeste).

: Puebla (norte y sur), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (este y oeste). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (sur), Hidalgo (este y noreste), Tlaxcala y Campeche (suroeste y sur).

: Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (sur), Hidalgo (este y noreste), Tlaxcala y Campeche (suroeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

: Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco y Guerrero.

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Vientos

Con referencia a las rachas fuertes de viento, podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco.

: Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas y mínimas

Finalmente, las temperaturas mínimas irán de los -10 a las 5 °C. Mientras que las máximas de los 30 a los 45°C.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado : zonas serranas de Sonora.

: zonas serranas de Sonora. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Coahuila y Estado de México.

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Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California Sur (sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

: Baja California Sur (sur), Nuevo León (sur), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Guanajuato (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit (norte), Colima, Veracruz (sur), Tabasco, Chiapas (norte) y Oaxaca (sur).

: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit (norte), Colima, Veracruz (sur), Tabasco, Chiapas (norte) y Oaxaca (sur). Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Durango (noroeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Jalisco (suroeste), Michoacán (oeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste).

: Durango (noroeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Jalisco (suroeste), Michoacán (oeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Campeche (norte), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste). Temperaturas máximas mayores a 45 °C: Guerrero (noroeste).

Para el domingo 3 de mayo, el SMN adelanta que las lluvias serán de aisladas a puntuales muy fuertes.

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