El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, afirmó que la llamada Reforma Electoral impulsada por Morena no responde a una demanda ciudadana o de los partidos de oposición, "sino que es un engaño y un distractor cuyo verdadero objetivo es concentrar el poder y debilitar la democracia mexicana".

En su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado del economista Mario Di Costanzo y del abogado Miguel Ángel Sulub, el legislador del PRI explicó que el primer gran engaño consiste en hacer creer a la población que el país necesita una reforma electoral urgente. “Mientras se abre un falso debate, se distrae la atención de problemas como la crisis económica, el deterioro del sistema de salud y el rezago educativo”, enfatizó.

Sobre la eliminación de los diputados plurinominales, Rubén Moreira señaló que estos representan a los ciudadanos cuyos candidatos no ganaron. Recordó en las pasadas elecciones, el 46% de los mexicanos votó por una opción distinta a Morena, por lo que si los eliminan quedarían sin representación en la Cámara de Diputados”. El partido oficialista puntualizó que tuvo el 54% de los votos, pero de manera espuria se hizo del 75% de los curules.

“Yo creo que vamos rumbo a una dictadura, cuando dicen, es que son muchos diputados, y quieren quitar a los opositores, es porque no les gusta el debate, porque siempre lo pierden. Les ordenan, voten lo más loco del mundo y lo votan”, destacó.

En cuanto a eliminar el financiamiento público, el exgobernador de Coahuila advirtió que tendría consecuencias graves, ya que sin este solo podrían hacer campañas los ricos y los criminales. “Eso abre la puerta al dinero del narcotráfico y a la captura del poder político”, señaló.

También denunció que la reforma pretende acabar con el federalismo, al desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y concentrar todo en un INE “colonizado, debilitado, sin presupuesto suficiente y con injerencia directa del gobierno federal”.

El analista financiero Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Sulub coincidieron que es una reforma centralista que busca debilitar la participación ciudadana y de los partidos políticos. Manifestaron preocupación porque Morena intente instaurar el voto digital con una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que va a tener todos los datos de los ciudadanos.

En entrevista previa, Rubén Moreira aseguró que continuará criticando esta reforma, porque el debate lo está convocando el gobierno y no la sociedad. “Lo que están haciendo es desmantelar los órganos que garantizan los procesos electorales, muy a la venezolana. En 2030, cuando no ganen, van a salir con un PowerPoint a decir que sí ganaron”, agregó.

Por ello, sostuvo que no participarán en los foros convocados por los morenistas, porque sería aceptar y discutir una reforma que no surge de las fuerzas democráticas. Reiteró que su bancada no acompañará ninguna reforma que implique un retroceso democrático, y refrendó su compromiso con la defensa de la legalidad, la pluralidad y los contrapesos institucionales.

“No se puede hablar de democracia mientras se concentran decisiones, se debilitan instituciones y se excluye la representación de millones de mexicanos. Esta reforma no es para mejorar el sistema electoral, es para perpetuarse en el poder”, subrayó.

