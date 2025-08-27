Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), insistió en los beneficios de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, "que se implementará de forma voluntaria, paulatina, ordenada y coordinada".

"Que se entienda bien, la identidad no es un tema burocrático, es un asunto de justicia social; es abrir caminos para que pueblos indígenas, comunidades rurales, personas en movilidad; mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad tengan el mismo reconocimiento y oportunidades", expresó.

Lee también Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

Durante la conmemoración de los 45 años del Registro Nacional de Población (Renapo), Rodríguez aseguró que el uso de la CURP permitirá reforzar la seguridad en la identidad, evitar duplicidades y fraudes, así como asegurar que nadie quede sin ser reconocido por el Estado mexicano.

"Esto es un avance histórico. Por primera vez México contará con una identificación oficial, confiable, incluyente y accesible para todas y todos, especialmente para nuestras niñas, niños y adolescentes", dijo la titular de la Segob.

Lee también Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/em