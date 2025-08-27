La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que, del 10 de enero al 21 de agosto, se han canjeado 5 mil 457 armas de fuego por dinero en efectivo y de manera totalmente anónima.

Al arrancar la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que este miércoles no podrían dar los incides de seguridad ya que agosto no ha cerrado, por lo que el informe se realizará en 15 días.

En su participación, Rosa Icela Rodríguez detalló que de las armas intercambiadas, 3 mil 294 son armas cortas; mil 529 son armas largas; 633 granadas; entre otras, pero también se han recibido 374 mil 559 cartuchos.

Dijo que el siguiente 8 de septiembre, el módulo de canje estará en Tlaquepaque, Jalisco: "Nuestro agradecimiento, reconocimiento a todos los que participan, así como a las secretarías y dependencias que fortalecen el trabajo desde los gobiernos federal, estatal y municipal, y como no ha señalado nuestra presidenta, las y los jóvenes mexicanos se merecen educación, se merecen empleo, una vida pacífica, merecen ser felices".

