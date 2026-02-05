Más Información

Está mañana, personal de Resguardo retiró los sellos que habían colocado la tarde de ayer en la puerta de la , ubicada en el segundo piso del edificio del Hemiciclo.

La oficina, rehabilitada como local de Salón de Belleza en esta legislatura, se encuentra cerrada bajo llave.

La estética funciona solo los días de sesiones y hasta este momento no se ha informado si el próximo martes será abierta en su horario habitual, de 7 a 14 horas.

Clausuran salón de belleza en el Senado tras ser reabierto

Después de varios años de haberla cerrado, el reabrió en completo sigilo la estética para legisladoras en el segundo piso del complejo legislativo de Reforma e Insurgentes.

Luego de que el semanario Proceso diera a conocer esta información, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, negó que se trate de un privilegio financiado con recursos públicos.

“Es un espacio que está adaptado para apoyo a las senadoras y a los senadores también, si se requiere, y no es nada fuera de lo normal. Existe en la y aquí en la Cámara de Senadores y Senadoras también”, afirmó.

Sin embargo, minutos después, personal de resguardo colocó sellos para clausurar ese espacio, sin dar explicación alguna.

Salón de belleza en el Senado fue cerrado en 2018

Este local fue cerrado en 2018 con la llegada de la 4T, cuyos senadores consideraron que contar con un salón de belleza dentro del inmueble era superfluo, innecesario, ostentoso y contrario a los principios de austeridad.

Aunque fuentes parlamentarias señalaron que la estética fue habilitada por la senadora morenista Andrea Chávez Treviño e integrantes de su círculo cercano, esta versión fue rechazada por la presidenta del Senado, quien recalcó que fue una solicitud de todas las senadoras.

