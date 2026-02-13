Más Información

Regidora de Ocotlán renuncia tras ser captada cargando a mono araña; "fue un error, no lo minimizo y no lo justifico", dice

Regidora de Ocotlán renuncia tras ser captada cargando a mono araña; "fue un error, no lo minimizo y no lo justifico", dice

Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez regidora de Ocotlán, Jalisco , anunció que renunció al cargo luego que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () tomó acciones legales por presentarse a un evento oficial cargando a un mono araña, una especie en peligro de extinción.

"Referente a la situación que se presentó el pasado domingo, comprendo la indignación y el enojo que este hecho ha provocado por lo que he decidido separarme del de manera inmediata", escribió en redes sociales.

La Profepa informó que la regidora de Movimiento Ciudadano (MC) negó ser propietaria del primate y que desconocía los datos del responsable al ser contactada.

Luego, Villarruel Gutiérrez, a través de Facebook, señaló que "lo que ocurrió no debió pasar. Desde el primer momento asumí mi responsabilidad por haber interactuado con un ejemplar de fauna silvestre, que no es de mi propiedad. Fue un error. No lo minimizo y no lo justifico. Lo lamento profundamente".

En la misma línea aseguró que se encuentra colaborando "de manera absoluta" con las autoridades para proporcionar la información requerida para esclarecer los hechos y que ya existe un proceso en curso en el cual confía que "se resolverá conforme a derecho".

Dijo que su prioridad es que "se haga lo correcto, que la autoridad actúe y que una situación como esta no vuelva a repetirse", además recalcó que "dará la cara" durante todo el proceso.

