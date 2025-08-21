Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) recuperaron mil 100 huevos de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) que fueron saqueados por dos personas en el Santuario Playa La Escobilla, en Oaxaca.

La acción ocurrió el 18 de agosto, en el marco del Operativo de Protección a la Tortuga Marina, mientras elementos de seguridad vigilaban las zonas de anidación tortuguera en bahías del municipio de Santa María Tonameca en el distrito de Pochutla.

La dependencia informó que los saqueadores, al percatarse de la presencia de las autoridades, huyeron y dejaron abandonados un costal y dos mochilas con los mil 100 huevos que habían extraído ilegalmente.

Profepa recupera mil cien huevos de tortuga golfina en Oaxaca (21/08/2025). Foto: Especial

De inmediato, el producto fue asegurado y posteriormente fueron enterrados en la misma playa, en un área libre de anidación, toda vez que estos productos de ejemplares de vida silvestre ya no son viables para su eclosión.

La Profepa aseguró que continuará llevando a cabo operativos de protección a la tortuga marina durante la temporada 2025-2026, reforzando las acciones de vigilancia en colaboración con la Semar y comunidades locales, a fin de salvaguardar la supervivencia de esta especie en peligro de extinción.

