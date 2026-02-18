Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que próximamente entregará un paquete anticorrupción donde participen y se reconozcan a “contribuyentes encubiertos”, se fortalezca la cultura de la denuncia y proteja a la ciudadanía en casos de corrupción.

“Por instrucciones de la presidenta (Claudia Sheinbaum) estamos revisando varias leyes para entregar un paquete anticorrupción, fortalecer y empoderar también a las ciudadanas. Lo que nosotros queremos es abatir la corrupción y cero tolerancia. Muchas veces las personas, el ciudadano común y corriente, no quiere denunciar”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 18 de febrero, la funcionaria indicó que en México hace falta fortalecer la cultura de la denuncia, por lo que propondrá cuidar la confidencialidad y la implementación de la figura de “trabajador encubierto”.

“Hace poquito creo que lo comentaba la presidenta en una mañanera, es el contribuyente encubierto, el trabajador encubierto, el empresario encubierto, se utiliza desde hace muchísimos años, muchísimos años, tanto en gobiernos locales como en gobiernos federales.

“El tema es que muchas veces cuando estos casos se van a la Suprema Corte y se litiga, se nos cae, porque no se reconoce la figura. Entonces, si bien es una figura que se ha utilizado ya mucho tiempo, se le va a dar una fuerza legal para que no se nos caigan los casos en los tribunales o en los juzgados”, detalló Buenrostro Sánchez.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria aseguró que se está trabajando en estos cambios para fortalecer y empoderar a la ciudadanía, mejorar los servicios y terminar con la corrupción en México.

