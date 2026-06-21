De los tres países anfitriones de esta Copa del Mundo, Canadá es el único que no ha sellado su clasificación a la fase final después de dos jornadas. México y Estados Unidos sí, como líderes de grupo, y los de las barras y las estrellas además, consolidados como el mejor de todos estadísticamente. Sin embargo, una de sus leyendas no confía que puedan tener una participación histórica.

Tim Howard, quizás el portero más recordado de la historia del futbol estadounidense, fue cuestionado sobre las posibilidades que tiene Estados Unidos de ser campeón del mundo, y su respuesta desanimó a todos los crecientes aficionados al futbol en su país.

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Howard, que como portero de las barras y las estrellas fue parte de tres Mundiales (en 2006 fue convocado pero no jugó, entre 2010 y 2014 jugó ocho partidos), sabe lo difícil que es superar la barrera histórica de los cuartos de final para Estados Unidos -aunque en 1930 ganaron el tercer lugar-, y a pesar de la gran fase inicial que firmó el equipo dirigido por Mauricio Pochettino, con dos victorias en dos partidos, seis goles a favor y sólo uno en contra, no cree que podrían ser campeones del mundo.

"Estados Unidos necesitará jugar el mejor partido de su historia tres veces seguidas. ¡Perdón, cuatro partidos seguidos! ... Es literalmente imposible que gane la Copa del Mundo", mencionó Howard, según Polymarket Sports.

El próximo partido de Estados Unidos es este jueves 25 de junio a las 20:00 horas frente a Turquía, donde buscarán terminar por primera vez con tres partidos ganados de la fase de grupos. En dieciseisavos de final, enfrentará a uno de los terceros lugares de los grupos B, E, F, I o J. Es decir, si hoy terminara la fase de grupos, podría enfrentar a Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Suecia, Senegal o Jordania.

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