Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

“Pues cada quien”, expresó la presidenta por la falta de empatía de adversarios con las personas damnificadas por las lluvias, ante el relanzamiento que se hizo del en medio de la emergencia.

En su conferencia mañanera de este martes 21 de octubre en , Sheinbaum Pardo aseguró que el movimiento al que pertenece hace valer el humanismo mexicano.

“El pueblo de México es quizá el más generoso del mundo y nosotros somos eso, de ahí viene la identidad. Por eso este nombre que lleva nuestro pensamiento del movimiento al que pertenecemos, que es humanismo mexicano, refleja eso.

“El que no tenga empatía, el que no enamora al pueblo pues por lo menos que lo respeten, entonces cada quien y que no evalúe la gente. No necesitamos estar haciendo nosotros llamados, sino que la gente lo decida. Y como lo dije ayer: ´es el mismo lugar y con la misma gente´”, expresó.

