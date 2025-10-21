“Pues cada quien”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la falta de empatía de adversarios con las personas damnificadas por las lluvias, ante el relanzamiento que se hizo del PAN en medio de la emergencia.

En su conferencia mañanera de este martes 21 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el movimiento al que pertenece hace valer el humanismo mexicano.

“El pueblo de México es quizá el más generoso del mundo y nosotros somos eso, de ahí viene la identidad. Por eso este nombre que lleva nuestro pensamiento del movimiento al que pertenecemos, que es humanismo mexicano, refleja eso.

“El que no tenga empatía, el que no enamora al pueblo pues por lo menos que lo respeten, entonces cada quien y que no evalúe la gente. No necesitamos estar haciendo nosotros llamados, sino que la gente lo decida. Y como lo dije ayer: ´es el mismo lugar y con la misma gente´”, expresó.

