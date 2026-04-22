La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantuvo una mesa de trabajo con representantes de la industria de la masa y la tortilla, donde se alcanzaron diversos acuerdos.

A través de un comunicado, dicha dependencia encabezada por Iván Escalante, explicó que entre estos se encuentra la realización de visitas de vigilancia y verificación por comportamiento comercial, además de un análisis con el fin de identificar las instituciones que en el ámbito local tengan atribuciones para supervisar la venta de tortilla en establecimientos con giro diferente a las tortillerías.

Agregó que se reforzarán las campañas de difusión con la finalidad de invitar a las y los consumidores a comprar tortillas en tortillerías y se difundirá contenido acerca del producto básico en la Revista del Consumidor.

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También indicó que se continuará con el monitoreo de precios que se publican en el Quién es Quién en los Precios, así como con la participación en las mesas estatales que encabeza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En dicho sentido, Escalante Ruiz refrendó su compromiso para generar condiciones que permita a los industriales de la masa y la tortilla tener certeza en las relaciones de consumo y ofreció presentar resultados de los acuerdos establecidos en aproximadamente tres semanas.

Durante el diálogo participaron representantes de las secretarías de Economía, Agricultura y Desarrollo Rueal y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Por parte de los industriales participaron Fidencio Jarquín Muñoz y Tania Quero Terán, del Consejo Rector de la Tortilla; Blanca Mejía Castillo y Roxana Mejía Castillo, de Red Maíz; Antonio de la Torre Carlos y Nezahualcóyotl Martínez Lucatero, de la Unión de Industriales de la Masa y la Tortilla; Alfonso Collantes Martínez y Noé Castilla Rodríguez, de la Cámara Regional de Industria de la Tortilla en Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

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