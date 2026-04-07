Con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante una emergencia sísmica en el país, el Gobierno de México alista la realización del primer simulacro nacional. Para este 2026 se prevén dos ejercicios preventivos en distintos meses del año.

Desde el pasado 16 de febrero durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, anunció ambos ejercicios para este año y recordó que la preparación y la participación activa son fundamentales para salvaguardar la vida en este tipo de escenarios.

Estos ejercicios también buscan fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir a fortalecer las capacidades de reacción ante una eventual emergencia o desastre en el país.

Lee también ONG pueden acudir con el SAT, dice Sheinbaum ante posible pérdida de registro

Alerta sísmica. Foto: Unsplash

¿Cuándo y a que hora será el primer simulacro nacional?

El primer simulacro nacional se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo, una fecha que coincide con la conmemoración del 40 Aniversario de la Conformación del Sistema Nacional de Protección Civil.

En cuanto a la hora del simulacro, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se prevé el comienzo del ejercicio para las 11:00 horas.

¿Sonará la alerta sísmica en los celulares?

Hasta ahora la Coordinación Nacional de Protección Civil no ha detallado si sonarán las alertas de los celulares, sin embargo, es importante mencionar que en el último ejercicio de simulacro regional en la Ciudad de México y el Edomex, sí se activaron las alertas de los celulares.

Para este nuevo ejercicio de protección civil se espera que suene el alertamiento por telefonía celular, así como los altavoces instalados en los distintos estados del país.

Lee también "Es un paso histórico el que estamos dando", dice Sheinbaum sobre el Servicio Universal de Salud en México

¿Cuándo será el segundo simulacro nacional en México?

El segundo simulacro nacional en México está previsto para el sábado 19 de septiembre, una fecha "muy relevante", de acuerdo a la titular de Protección Civil ya que es la primera vez que se realice un simulacro en día sábado.

Que se realice en este día, dice Laura Velázquez Alzúa, "nos pone en un contexto no habitual de todas las actividades de horario laboral, lo cual va a ser un ejercicio muy importante".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr