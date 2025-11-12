El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al gobierno federal y a Morena de pretender censurar la marcha convocada por jóvenes de la llamada Generación Z para este sábado 15 de noviembre y “querer amedrentar a quienes piensan distinto”.

En entrevista, el dirigente priista calificó como “autoritaria y represora” la actitud del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y consideró que la colocación de murallas alrededor de Palacio Nacional representa un símbolo de cerrazón y miedo ante la protesta ciudadana.

“Ahora, querer censurar a los jóvenes, eso es no tener madre de este gobierno porque los jóvenes quieren hablar y están en plena libertad de hacerlo y ellos están convocando y ellos lo están armando”, expresó Moreno, quien condenó que el gobierno busque deslegitimar las manifestaciones ciudadanas.

Moreno Cárdenas señaló que las vallas metálicas que rodean Palacio Nacional son una metáfora del distanciamiento entre el gobierno y la ciudadanía.

“Son las barreras que ponen para no dialogar, para no escuchar. Las han puesto desde que llegaron al poder. No hay diálogo, no hay acuerdos, y por eso el país está incendiado”, sostuvo.

Aclaró que el PRI no participa en la convocatoria de la marcha, pero respaldó el derecho de los jóvenes a manifestarse pacíficamente.

“Es una causa de ellos y que nosotros vemos, simpatizamos siempre que sea con total apertura, transparencia y que no haya violencia. Pero el que va a generar la violencia, los que quieren reventar son estos cínicos y corruptos de Morena”, afirmó.

El dirigente priista convocó a la oposición y a la sociedad a no tener miedo de expresar su inconformidad ante lo que consideró un régimen que busca controlar las libertades y perpetuarse en el poder.

Llamó a los dirigentes opositores a que “no tengan miedo, el miedo es de los cobardes, hay que enfrentar a este gobierno cínico y corrupto de Morena para ganarles en 2027 para darle certeza y rumbo a México”.

Jóvenes marchan por palestina y por las 40 horas laborales en calles de la CDMX. Insisten en distanciarse de la “Marcha de la Generación Z”, convocada para el 15 de noviembre (08/11/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Anaya pide a la 4T no infiltrar provocadores a marcha de generación Z

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, exhortó al gobierno de la 4T respetar la marcha del próximo sábado de la llamada generación Z, no tenerles miedo, ni descalificarlos, sino escucharlos, ni tampoco infiltrar provocadores en la misma.

En entrevista lamentó las descalificaciones desde Palacio Nacional a esta movilización “genuina que están organizando los jóvenes por sí mismos, de distintas preferencias políticas y por supuesto nuestro respaldo y nuestra solidaridad”.

“Qué bueno que los jóvenes se organicen, que salgan a la calle; y al gobierno lo que yo le diría es que ya no tengan miedo de los jóvenes”, apuntó.

Dijo que en lugar de andar investigando quién está detrás de la marcha, mejor que investiguen qué pueden hacer por los jóvenes, que estén atentos a la marcha, que escuchen a los jóvenes y que atiendan las demandas legítimas de los jóvenes.

Sobre la eventual participación del expresidente Vicente Fox, dijo que en lo personal es respetuoso de quienes están organizando la marcha, hasta donde yo entendí lo que están pidiendo los jóvenes que es que sean únicamente miembros de esa generación los que participen. “Eso sería bueno que se aclare”.

“Seguramente hay mucha gente que de buena fe se quisiera sumar, pero si los organizadores han tomado la decisión de que sean solamente los integrantes de esa generación en particular los que participen, bueno, yo creo que eso es algo que se debe de respetar”.

Respecto a la advertencia del senador del PRI, Alejandro Moreno, que podría haber infiltrados del gobierno que actuarán como grupos de choque, indicó que “siempre existe un riesgo de que el gobierno, se ha hecho por mucho tiempo lamentablemente, infiltre provocadores justamente para que los ciudadanos se queden con la idea de que la marcha fue un desorden, que la marcha fue un desastre. Ojalá no sea el caso”.

