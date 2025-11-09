El presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de utilizar el caso Colosio como distractor para que no se hable de los verdaderos problemas del país.

En redes sociales, el dirigente del partido tricolor acusó al gobierno morenista de usar la memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta para cubrir sus errores y tratar de ocultar el cochinero que hay en México, después de que este domingo la delegación Tijuana de la FGR, en Baja California, arrestó a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) presuntamente ligado al asesinato del excandidato presidencial.

“¡Otro distractor de la narcodictadura terrorista y comunista! Morena revive el caso Colosio como caja china para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país. Tan miserables, que usan la memoria de un priista excepcional para cubrir su ineptitud”, lamentó.

Alejandro Moreno señaló que el pueblo ya tiene claro que “son un narcogobierno corrupto, cobarde, incapaz y criminal. No dan una. No tienen madre, no tienen vergüenza y no tienen idea de cómo gobernar”.

En cambio, dijo que los gobiernos del PRI sí dieron resultados.

“En el PRI hay experiencia, hay oficio, hay capacidad. Sabemos gobernar, no hacer circo, maroma y teatro como los ineptos morenarcos.

“¡Y que les quede claro! No nos vamos a quedar callados. Vamos a poner orden y a regresarle el rumbo a México. ¡El PRI sí sabe gobernar!”, concluyó.

Foto: Especial

