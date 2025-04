Desde las primeras horas de este lunes, políticos mexicanos lamentaron la muerte del Papa Francisco. En redes sociales, reconocieron la labor humanitaria del jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio, así como las enseñanzas que compartió hasta sus 88 años.

Tal es el caso del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña: “Nos sumamos a las condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. Toda nuestra solidaridad a la comunidad católica mexicana y a la mundial”, dijo.

Nos sumamos a las condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. Toda nuestra solidaridad a la comunidad católica mexicana y a la mundial. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) April 21, 2025

Xóchitl Gálvez

La excandidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien afirmó que el Papa Francisco regresa a la casa del Padre y su ausencia y encíclicas dejan una profunda reflexión.

Lee también Sheinbaum recuerda su encuentro con el Papa Francisco; "Fue un un momento muy especial", destaca

“Será recordado como un hombre que impulsó cambios de fondo en la iglesia católica pero, sobre todo, porque demostró su inmenso amor a Dios y a la humanidad hasta las últimas horas de su vida. Gracias Santo Padre por tus oraciones en soledad”, dijo a través de su cuenta de X. Y agregó: “Hoy mis oraciones, las de mi familia y las de millones de mexicanos se unen por su eterno descanso”.

El Papa Francisco regresa a la casa del Padre y su ausencia y encíclicas nos dejan una profunda reflexión.



Será recordado como un hombre que impulsó cambios de fondo en la iglesia católica pero, sobre todo, porque demostró su inmenso amor a Dios y a la humanidad hasta las… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 21, 2025

Marcelo Ebrard

Mientras que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien publicó una foto con el Pontífice y aseguró que fue muy gentil con México: “lo recordaremos con gratitud y aprecio siempre”, compartió.

Fue muy gentil con México, lo recordaremos con gratitud y aprecio siempre pic.twitter.com/Cje675eQI3 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 21, 2025

Lamento mucho el fallecimiento del Papa Francisco , descanse en paz . https://t.co/wKv4UdjLOo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 21, 2025

Libia Denisse

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse también envió sus condolencias: “En Guanajuato nos unimos al duelo por el fallecimiento de su santidad Papa Francisco, un hombre que inspiró a la humanidad con su ejemplo de esperanza, compasión y humildad, más allá de las fronteras y las diferencias. Encontremos consuelo en su legado de amor que perdurará por siempre”.

En Guanajuato nos unimos al duelo por el fallecimiento de su santidad Papa Francisco, un hombre que inspiró a la humanidad con su ejemplo de esperanza, compasión y humildad, más allá de las fronteras y las diferencias. Encontremos consuelo en su legado de amor que perdurará por… pic.twitter.com/pqQret9ubR — Libia Dennise (@LibiaDennise) April 21, 2025

América Rangel

Así como la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), América Rangel, que publicó una fotografía con el papa Francisco: “Hace 3 años tuve la increíble oportunidad de conocer al Papa Francisco, un hombre sencillo y bondadoso, que hoy despedimos con profunda tristeza. Su legado de amor y paz vivirá por siempre, que en paz descanse”.

Hace 3 años tuve la increíble oportunidad de conocer al Papa Francisco, un hombre sencillo y bondadoso, que hoy despedimos con profunda tristeza.



Su legado de amor y paz vivirá por siempre, que en paz descanse 🙏 . pic.twitter.com/T8uHYX0XX0 — América Rangel (@AmerangelLorenz) April 21, 2025

Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió sus condolencias tras la muerte del Papa Francisco y compartió una fotografía saludando al sumo pontífice, al igual que la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez.

“Muere el Papa Francisco. Un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. Deja un gran legado de verdadero amor al prójimo. Para los católicos y los que no lo son, es una gran pérdida. Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz”, publicó la jefa de Ejecutivo.

Muere el Papa Francisco. Un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. Deja un gran legado de verdadero amor al prójimo. Para los católicos y los que no lo son, es una gran pérdida. Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz. pic.twitter.com/6IWMBkQDBN — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 21, 2025

Sandra Cuevas

Mientras que la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, compartió un video entregándole un bandera de México al pontífice, además de pedirle que diera su bendición a otra, para regresarla al país: “Descanse en paz Papa Francisco, gracias por todo y hasta siempre; hoy está en un lugar donde no existe la maldad, ni el dolor, está en el paraíso con nuestro Dios”.

Descanse en paz Papa Francisco, gracias por todo y hasta siempre; hoy está en un lugar donde no existe la maldad, ni el dolor, está en el paraíso con nuestro Dios. #SandraCuevasMR2T pic.twitter.com/zNdhmhB8Eb — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) April 21, 2025

Pedro Haces

El diputado federal, Pedro Haces, revivió su encuentro con el jesuita argentino, de hecho, en febrero pasado fue señalado por haber editado una fotografía para aparecer sólo con el sumo pontífice: “Murió el Papa Francisco. Un líder espiritual que dedicó su vida a construir un mundo más justo, solidario y humano. Su mensaje de paz permanecerá en el corazón de millones de personas. Siempre será recordado con cariño y gratitud. Descanse en paz”.

Murió el Papa Francisco. Un líder espiritual que dedicó su vida a construir un mundo más justo, solidario y humano. Su mensaje de paz permanecerá en el corazón de millones de personas. Siempre será recordado con cariño y gratitud.



Descanse en paz. pic.twitter.com/i3160dYB0a — Pedro Haces (@PedrohacesO) April 21, 2025

Manolo Jiménez

Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, también recordó su encuentro con el Papa al publicar un video en sus redes sociales: “Descanse en paz nuestro Santo Padre el Papa Francisco. Aquí sus bendiciones para Coahuila y algunos momentos inolvidables que vivimos con él”.

Descanse en paz nuestro Santo Padre el Papa Francisco. Aquí sus bendiciones para #Coahuila y algunos momentos inolvidables que vivimos con él. 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/gj6crHcpnA — Manolo Jiménez Salinas (@manolojim) April 21, 2025

A la lista también se suma la escritora Beatriz Gutiérrez Müller. Y el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien sostuvo un encuentro con el sumo pontífice y lo recibió en una visita al país en 2016.

Lee también Muere el Papa Francisco; campana mayor de la Catedral Metropolitana anuncia su fallecimiento con 100 campanadas

Samuel García y Mariana Rodríguez

Por otro lado el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, se unió a las condolencias.

Por medio de sus cuentas de Instagram calificaron al sumo Pontífice como un "ejemplo espiritual y humano.

"Nos deja sus enseñanzas sobre la empatía, el respeto por la familia y la hermandad entre los pueblos", escribieron en redes.

Pablo Lemus

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, expresó que la “muerte del Papa Francisco es una triste noticia. Fue el primer pontífice latinoamericano y su periodo al frente de la Iglesia Católica fue un ejemplo de humanismo, sencillez y defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Descanse en paz”.

La muerte del Papa Francisco es una triste noticia. Fue el primer pontífice latinoamericano y su periodo al frente de la Iglesia Católica fue un ejemplo de humanismo, sencillez y defensa del medio ambiente y los derechos humanos.



Descanse en paz. pic.twitter.com/LIkj3Tf4k7 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) April 21, 2025

Andrea Chávez

A su vez, la senadora morenista Andrea Chávez calificó al Papa Francisco como un latinoamericano excepcional, bendecido por las virtudes más destacadas de los pueblos: la empatía, la solidaridad, la valentía y el amor al prójimo.

“Su papado luminoso, siempre al lado de quienes sufren en cualquier lugar del mundo, brindó refugio al creyente, al agnóstico, y hasta al ateo. El Santo Padre defendió el medio ambiente, avanzó en el reconocimiento de las mujeres dentro de la Iglesia, fue respetuoso de la diversidad sexual, combatió las desigualdades, abominó el clasismo y fue la voz más firme en defensa de las niñas y niños masacrados en Gaza”, señaló.

Agregó que millones de católicas y católicos a lo largo del mundo “sentimos profundamente su partida pero nos reconforta haber compartido estos tiempos de incertidumbre global, con su liderazgo ético y moral al frente, representando con acierto y generosidad los valores de Nuestra América”.

El Papa Francisco fue un latinoamericano excepcional, bendecido por las virtudes más destacadas de nuestros pueblos: la empatía, la solidaridad, la valentía y el amor al prójimo.



Su papado luminoso, siempre al lado de quienes sufren en cualquier lugar del mundo, brindó refugio… pic.twitter.com/l1bwfKgrKv — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) April 21, 2025

José Ramón López Beltrán

José Ramón López Beltrán mencionó que en la historia no hubo un papa católico como él: “Cercano, sencillo, valiente y revolucionario. El primer papa latinoamericano y jesuita que siempre estuvo del lado de los más humildes y de los más pobres. Líder espiritual que hizo historia desafiando lo establecido. Que descanse en paz Francisco”.

En la historia no hubo un papa católico como el. Cercano, sencillo, valiente y revolucionario. El primer papa latinoamericano y jesuita que siempre estuvo del lado de los más humildes y de los más pobres. Líder espiritual que hizo historia desafiando lo establecido. Que descanse… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) April 21, 2025

Martí Batres

El director del ISSSTE y exjefe de Gobierno, Martí Batres, expresó que la muerte del Papa Francisco “representa una pérdida muy lamentable. Deja un enorme vacío que será difícil llenar. Fue un Papa humanista, progresista, con gran sensibilidad social. Promovió la paz entre los pueblos. Se opuso al odio, la discriminación, el clasismo y la violencia”.

La muerte del Papa Francisco representa una pérdida muy lamentable. Deja un enorme vacío que será difícil llenar. Fue un Papa humanista, progresista, con gran sensibilidad social. Promovió la paz entre los pueblos. Se opuso al odio, la discriminación, el clasismo y la violencia. — Martí Batres (@martibatres) April 21, 2025

Lee también Muerte de Francisco; estos son los cambios que implementó el Papa para su funeral

Delfina Gómez

Mientras que la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, lamentó con profundo pesar el deceso del papa humanista, “que reivindicó los derechos y el sufrimiento de los más necesitados, de los vulnerables, de los más débiles. El pensamiento del Papa Francisco seguirá iluminando mentes y animando corazones”.

Con profundo pesar lamento el deceso del papa humanista, que reivindicó los derechos y el sufrimiento de los más necesitados, de los vulnerables, de los más débiles.



El pensamiento del Papa Francisco seguirá iluminando mentes y animando corazones. 🕊️ pic.twitter.com/SShTlpJZFI — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 21, 2025

Sergio Gutiérrez Luna

Diputadas y diputados federales también lamentaron el fallecimiento. A través de sus redes sociales, los líderes parlamentarios lo recordaron como un hombre que deja un legado de paz y humildad.

El Presidente del recinto legislativo de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, señaló en sus redes sociales que el Papa Francisco "vivirá por siempre".

"Lamento profundamente el fallecimiento de su Santidad el Papa Francisco. Su legado de paz, humildad y fraternidad vivirá por siempre. Descanse en paz", escribió en su cuenta de X.

Lamento profundamente el fallecimiento de su Santidad el Papa Francisco. Su legado de paz, humildad y fraternidad vivirá por siempre.

Descanse en paz 🕊️. pic.twitter.com/7OSKYk2du8 — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) April 21, 2025

Noemi Luna

Por su parte, la Vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN, Noemi Luna, compartió: "Los lazos más auténticos no se quiebran ni siquiera con la muerte: hay quien sigue amando, aunque la persona amada se haya ido para siempre. Descanse En Paz querido #PapaFrancisco. Su legado nos acompañará por siempre".

«Los lazos más auténticos no se quiebran ni siquiera con la muerte: hay quien sigue amando, aunque la persona amada se haya ido para siempre»



Descanse En Paz querido #PapaFrancisco 🙏



Su legado nos acompañará por siempre. pic.twitter.com/U2az0QZXyx — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) April 21, 2025

Rubén Moreira

El líder de la bancada del PRI en la Cámara baja, Rubén Moreira, dijo que esta madrugada murió un hombre santo.

"Francisco ha tornado a la casa del Padre. Murió un hombre santo, que dijo: "Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano" "La economía debe estar al servicio de los pueblos, no de los intereses financieros"".

Francisco ha tornado a la casa del Padre.



Murió un hombre santo, que dijo:



"Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano"



"La economía debe estar al servicio de los pueblos, no de los intereses financieros" pic.twitter.com/lobNkPiQqD — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) April 21, 2025

Ricardo Monreal

Asimismo, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, lamentó el fallecimiento del sumo pontífice.

"Como católico, lamento mucho el fallecimiento del papa Francisco.

Despedimos a un defensor incansable de la paz, la justicia social y la dignidad humana. Su legado permanecerá.

Descanse en paz", escribió en sus redes sociales.

Francisco fue el papa de las personas más necesitadas, de las olvidadas, desposeídas y migrantes; de los derechos humanos, del medio ambiente, del humanismo ecuménico centrado en la justicia y la paz universales.

Descanse en paz un gran ser humano y líder espiritual. pic.twitter.com/K8Jk3pAAvu — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 21, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/rmlgv