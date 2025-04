"Yo no soy la dirigenta de Morena, yo soy la presidenta de la República", dijo la mandataria federal, Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre temas de coyuntura que involucran a la senadora Andrea Chávez, y la inclusión de figuras políticas al partido.

No obstante, que si bien es una militante que está en pausa considera que hay temas que se deben recordar, como los principios morenistas por lo que la carta que enviará a la dirigencia de Morena tendrá tres temas.

El primer tema es que en Morena que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos a gobernador para 2027.

El segundo tema es que deben dar ejemplo con los principios de la austeridad Republicana.

"(...) dar el ejemplo de qué no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública, y andar en camionetas, claro que yo uso una camioneta del gobierno para andar en las carreteras, cuando estoy en la ciudad uso un carrito, cuando voy en la carretera, pues por seguridad usamos las otras camionetas que existen, pero esta cosa de la persona que llega con no sé cuántos guaruras, pues no, eso no va con nosotros”, dijo.

Y el tercer tema es el nepotismo para que a partir del 2027 en el partido se aplique dicha ley que no permita familiares.

Respecto al tema de Andrea Chávez, Sheinbaum dijo que Morena tiene que resolver muchas cosas de la vida cotidiana, "en eso yo ya no me meto, pero, y no es un asunto tampoco en particular por nuestra compañera senadora".

"(...) soy presidenta, pero vengo de este movimiento y vengo de una lucha social de hace muchos años, entonces hay que recordar siempre de dónde venimos para no olvidar adonde vamos", indicó.

