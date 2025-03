Beatriz Gutiérrez Müller presenta su libro “Poesía Reunida” en Morelos; alienta a la población a participar en elección judicial

Cuernavaca, Mor.- Beatriz Gutiérrez Müller estuvo este sábado en Morelos para presentar su libro “Poesía Reunida”. Rogelio Fernández Güell; pero aprovechó para invitar a los morelenses a votar por los integrantes del Poder Judicial.

“Quiero aprovechar que está propicia la situación para recordar que este año tenemos una cita en las urnas y hay que votar por los integrantes del Poder Judicial”, expresó casi al finalizar su presentación en la explanada de Plaza de Armas en Cuernavaca, donde se lleva a cabo la Feria del Libro Morelos 2025: Un homenaje a la mujer indígena y la lucha social.

De manera coincidente hoy también estuvo en Morelos, Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, para constituir el comité “Construyendo Justicia en Morelos”, cuyo propósito es promover la participación ciudadana en los comicios del 1 de junio para renovar el Poder Judicial Federal.

Junto a la gobernadora Margarita González Saravia, la escritora Beatriz Gutiérrez explicó que su obra reúne poemas de Rogelio Fernández Güell, destacando su mirada sobre personajes y momentos históricos como el de Francisco I. Madero.

Beatriz Gutiérrez Müller junto a la gobernadora de Morelos (15/03/2025). Foto: Especial

La también historiadora hizo una reflexión sobre el trabajo de Madero en materia electoral y señaló que hace 112 años impulsó una reforma que involucraba al Poder Judicial. En este sentido, señaló que en 2025 se concretará una nueva reforma para que el pueblo elija a los integrantes de dicho Poder.

“De acuerdo con la Constitución el poder radica en el pueblo, no radica en el gobernante ni en el ministro, radica en el pueblo. La Revolución Mexicana nos dejó ese poder al pueblo. No queremos más revoluciones, no queremos más dictadores; queremos elecciones limpias y democráticas y ustedes como ciudadanos nunca dejen de ejercer su poder, porque en este país el pueblo manda”, señaló.

En una breve entrevista reiteró su llamado a salir a votar el próximo 1 de junio por los integrantes del Poder Judicial.

“Todos los que tengan credencial no dejen de votar y hay que estudiar cómo votar. Invito a los morelenses a que nos ilustremos y aprendamos a votar”.

