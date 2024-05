Esta noche, pese a reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que realizará un paro de labores el próximo 15 de mayo -Día del Maestro y la Maestra-, realizará una marcha y un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, tras reunirse por casi tres horas con el Mandatario federal, Eva Hinojosa Tera, secretaria general de la sección 18 de la CNTE, afirmó que no se han cumplido con las demandas de su pliego petitorio, entre ellos, la derogación de las reformas educativas y la ley del ISSSTE, así como la reinstalación de todos los docentes cesados.

“Prácticamente de él depende, nosotros, el paro estalla el 15 de mayo y obviamente que, si él resuelve en ese momento, el mismo 15 que recibe el pliego petitorio que ya lo conoce, y efectivamente él puede detener el paro, se soluciona, se soluciona la reforma educativa de 2019, se soluciona la Ley del ISSSTE de 2019, dejó alguna iniciativa y un compromiso, pero depende de él que puede definir y puede decir que los niños de las escuelas de todo el país no se queden sin clase. Si él resuelve, nosotros no tendremos por qué estar saliendo a las calles a exigir”, dijo.

“¿Y el paro es inminente?”, se le preguntó.

“Definitivamente. Es un acuerdo de todos los contingentes de la Coordinadora. Nos vamos a paro precisamente porque no hay una respuesta clara de resolución con temas centrales que es la reforma educativa, la ley del ISSTE que son centrales y que no se va a resolver la problemática existente si no se aprueba completamente la reforma educativa”, respondió.

Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CNTE, indicó que la próxima reunión con el presidente López Obrador es el 16 de mayo, un día después de su jornada de movilización.

“El 16 de mayo por la mañana va a recibirnos, va a recibir el pliego petitorio, va a definir el esquema de atención a las demandas que desde el 1 de mayo ya lo entregamos aquí formalmente, pero se comprometió a que ese día nos recibe para que le entregamos el pliego petitorio en mano”, dijo.

“Segundo, él plantea que respeta la movilización de los maestros, de la coordinadora, que no habrá represión como lo que apenas estamos componiendo, porque hoy trajimos casos de maestros asesinados durante las protestas del 2013-2016 contra la reforma anterior, situaciones de cesados, que está un proceso de reinstalación”.

Detalló que la movilización de la CNTE el 15 de mayo en la Ciudad de México partirá de las 9:00 de la mañana de la Normal Superior de Maestros, afuera del Metro San Cosme rumbo al Zócalo capitalino donde se instalará un plantón nacional, y el cual, señaló, que el presidente López Obrador se comprometió a respetar.

