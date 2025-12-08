El procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, informó que el precio promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en 23.58 pesos por litro al 5 de diciembre, como parte del seguimiento a la estrategia de estabilización del combustible.

Durante su informe semanal “Quién es quién en los precios”, el funcionario destacó que, pese al promedio nacional, existen estaciones que mantienen precios justos y otras que continúan “volándose la barda”.

Escalante señaló que Pemex Altamira, en Tamaulipas, vende la regular en 23.19 pesos, mientras que en la revisión regional “en ningún caso el margen de ganancia supera los dos pesos”. Sin embargo, subrayó que estaciones como Oxxo Gas en Querétaro, con precio de 24.99 pesos, y La Gas en Cancún, Quintana Roo, con márgenes de ganancia de más de tres pesos, fueron marcadas con tache.

El procurador recordó que el monitoreo completo de estaciones y su mapa virtual, actualizado diariamente, puede consultarse en el sitio web de Profeco para identificar precios cercanos a domicilios o centros de trabajo.

Finabien, la mejor opción en remesas: Profeco

En su exposición, Escalante también destacó el desempeño de las remesadoras en el envío de dinero desde Estados Unidos.

“‘Quién es quién en los precios’ en las remesadoras: iniciamos con Finabien, que continúa posicionándose como la mejor remesadora de todas por el promedio de comisión que ofrece y el promedio de tipo de cambio. Recordarles que hacemos un ejercicio de un envío de 400 dólares, que es el cálculo que normalmente se envía, y la remesadora Finabien da 7 mil 463.79 pesos por estos 400 dólares; le vamos a poner una palomita", detalló.

Por otro lado, la papa, producto clave en diciembre: puede costar desde 13 hasta casi 40 pesos por kilo.

En la revisión individual de productos, esta semana correspondió a la papa blanca, cuyo precio promedio nacional se ubicó en 26.77 pesos por kilo. Sin embargo, las variaciones son amplias.

Escalante explicó: En mercados y centrales de abasto, el kilo puede encontrarse entre 13.50 y 14.90 pesos.

En otros establecimientos, puede llegar a casi 40 pesos por kilo. Por la alta demanda en temporada navideña, Profeco llamó a comparar precios mediante su plataforma “Quién es quién en los precios”.

