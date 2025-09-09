El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados denunció que el Paquete Fiscal 2026 no garantiza que el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos, cigarros, videojuegos o apuestas, vaya a asignarse al sector Salud.

“Esta propuesta de incremento de los impuestos saludables, claramente es una farsa. En este año, la proyección 2025, solo para tabacos labrados y bebidas azucaradas, se recauden 81 mil millones de pesos, y se dedican cero pesos a salud. Y en este Paquete no viene ninguna iniciativa para modificar el modelo de coordinación fiscal”, explicó el diputado Éctor Jaime Ramírez.

Adelantó que mañana, el PAN presentará una iniciativa para que el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) reúna los recursos de diferentes ramos, y se destinen a costear los gastos en la atención de enfermedades catastróficas.

“Lo que están proponiendo el PAN, para mañana, es presentar la iniciativa para que este fondo Nacional de salud para el bienestar, con el dinero del ramo 33, del ramo 47, del ramo 12, es decir alrededor de 888 mil millones de pesos, se manejen de manera colegiada para todos los mexicanos, independientemente de su seguridad social, para enfermedades de gastos castastróficos”, señaló.

Ramírez Barba dijo que en lugar de mejorar el presupuesto para el sector Salud para 2026, el gobierno federal recortó nuevamente sus recursos, aproximadamente 126 mil millones de pesos menos que en el último año del ex presidente López Obrador.

“En el caso de programa de medicamentos gratuitos, donde no hay medicamentos, se disminuyó el presupuesto del año pasado, de 86 mil millones de pesos, a esta propuesta de egresos de la federación 2026, con 32 mil millones de pesos, 60% menos. El peor presupuesto en salud de las últimas décadas y, sin duda, el peor de la 4t”, detalló.

Advierte diputada del PAN que paquete económico 2026 desaparece 11 programas de salud

La diputada federal Verónica Pérez, secretaria de la Comisión de Salud, advirtió que el Paquete Económico 2026 entregado por el gobierno de Claudia Sheinbaum “hipoteca el futuro de México con más deuda, más impuestos y menos salud”.

La legisladora advirtió que la propuesta desaparece 11 programas de salud que atendían obesidad, VIH, vigilancia epidemiológica y enfermedades crónicas, bajo el argumento de “fusionar” dichas políticas.

“Pero en realidad son recortes. Eso no es eficiencia, es abandono. Y mientras recortan salud, aumentan impuestos como el IEPS a bebidas azucaradas. ¿De qué sirve cobrar más por un refresco si al mismo tiempo quitan los programas para combatir la obesidad?”, cuestionó.

La diputada panista subrayó que como parte de las soluciones concretas propuestas por el PAN, destaca la propuesta denominada “Agua sin IVA”.

“Si de verdad quieren que la gente consuma menos refresco, lo lógico es hacer más barata el agua. Por eso proponemos tasa 0 de IVA en cualquier presentación de agua potable. Así se cuida la salud y también el bolsillo”, expuso.

También proponen medicinas deducibles de impuestos, gasolina a 20 pesos, y “aguinaldo libre” para que no se cobren impuestos sobre el aguinaldo de las y los trabajadores.

Pérez señaló que el Paquete 2026 también contempla más dinero para Pemex y el Tren Maya, a pesar de que ambos proyectos “han demostrado ser un barril sin fondo de recursos”.

“Mientras Pemex pierde miles de millones y el Tren Maya falla todos los días, millones de familias ven cómo les recortan programas de salud y educación. Este presupuesto no resuelve los problemas, los agrava”, enfatizó.

La legisladora llamó a revisar el Paquete con responsabilidad y a corregir los errores: “No vamos a aceptar un presupuesto que se gaste en caprichos y propaganda. Vamos a pelear porque cada peso se use en lo urgente y lo necesario: salud, medicinas, seguridad y apoyo directo a las familias mexicanas.”

