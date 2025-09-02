La madrugada de este martes quedó formalmente instalado el Órgano de Administración Judicial, que entre sus primeras tareas tendrá la aplicación del plan de austeridad anunciado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, para eliminar los gastos excesivos en el máximo tribunal del país y en el Poder Judicial de la Federación.

Dicho Órgano, que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, está compuesto por cinco personas y es presidido por Néstor Vargas Solano, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo integran Surit Berenice Romero Domínguez, nombrada por el Cámara de Senadores, y Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y Alberto Gallegos Ramírez, nombrados por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lee también ¿Porqué el TEPJF declaró válidas las elecciones de la SCJN y del Tribunal de Disciplina Judicial?

Durante la ceremonia de instalación, el titular del Órgano de Administración Judicial, Vargas Solano, señaló que los integrantes del pleno desempeñarán un papel clave en esta etapa y trabajarán para que cada decisión administrativa fortalezca la función jurisdiccional.

"La austeridad será norma no excepción. Cada peso será auditado, cada plaza será revisada, cada readscripción y adscripción será transparente porque no hay justicia sin honestidad".

Anunció que impulsarán una carrera judicial basada en el mérito, libre de favoritismos con procesos sólidos de formación, evaluación y rendición de cuentas.

Lee también Un depredador al frente del nuevo Poder Judicial

"Desde esta nueva etapa el Órgano de Administración Judicial nace con una misión clara: garantizar que la misión de los órganos jurisdiccionales permita que la justicia sea accesible, transparente, eficiente y profundamente humana", indicó.

Dijo que la instalación del Órgano Judicial marca el inicio de una nueva etapa institucional y reafirma el compromiso con la transformación profunda del Poder Judicial de la Federación.

"Este momento exige visión ética, claridad y vocación de servicio para convertir la justicia en una realidad cotidiana de todos los ciudadanos", comentó ante trabajadores del Poder Judicial.

Lee también El día de la Presidenta y (¿su?) nuevo Poder Judicial

Aseguró que no habrá más privilegios ni más opacidad en el Poder Judicial de la Federación y no más indiferencia ante el dolor de los excluidos.

"A los trabajadores del Órgano de Administración Judicial quiero decirles con toda claridad que esta transformación no es una amenaza, es una oportunidad. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación son el corazón de estas instituciones, su experiencia y compromiso serán fundamentales para fortalecerlo".

Pidió a los trabajadores caminar juntos en la transformación del Poder Judicial, porque no hay marcha atrás.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft