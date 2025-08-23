Un depredador al frente del nuevo Poder Judicial

Esta semana fue la última sesión del Pleno en su actual composición. Entre la nostalgia por lo que cierra y la incertidumbre por lo que viene, una noticia sacudió el panorama: la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para designar a Néstor Vargas como parte de la nueva estructura del Poder Judicial. Ella lo describió como un hombre “recto”. Sin embargo, hay un detalle imposible de ignorar: Vargas fue denunciado por abuso sexual ante la Fiscalía capitalina —cuando aún la encabezaba Ernestina Godoy— por una mujer que trabajaba bajo su mando.

La carpeta fue enviada al archivo temporal, dejando a la víctima sin justicia. ¿El argumento? El perito de la propia Fiscalía concluyó que la denunciante “no parece una víctima de violencia sexual”. Un dictamen que, además de misógino y revictimizante, ejemplifica cómo las instituciones se convierten en cómplices del agresor, cerrando las puertas del acceso a la justicia desde el inicio.

El caso obliga a preguntarnos si de verdad vivimos el tan proclamado “tiempo de mujeres”, y hasta qué punto el discurso oficial sobre el combate a la violencia de género no es más que simulación. Porque Vargas no solo arrastra esa denuncia: alumnas suyas también lo han señalado por hostigamiento cuando fue docente.

No es la primera vez que se repite la historia. Cada sexenio, las mujeres tenemos que salir a exigir que se rompa el pacto patriarcal. Con López Obrador, las exigencias fueron frente a Pedro Salmerón —acusado de agresiones sexuales, dos de ellas de mujeres cercanas— y frente a Félix Salgado Macedonio, respaldado políticamente pese a las denuncias. En este sexenio ya vimos a legisladoras de Morena dar la espalda a las víctimas de Cuauhtémoc Blanco. Y ahora, la propia presidenta respalda institucionalmente a un agresor sistemático.

Los señalamientos sobre Vargas van más allá. Diversos testimonios lo describen como alguien que habría utilizado su posición para sostener relaciones sexuales con subordinadas, a quienes presuntamente favorecía en sus trayectorias profesionales; que colocó a parejas sentimentales en dependencias como la Secretaría de Turismo y el Senado; y que, al mismo tiempo, acumuló poder bajo el respaldo de figuras cercanas al círculo presidencial.

Más allá de la veracidad de cada acusación puntual, el patrón es claro y alarmante: en México, la impunidad sigue funcionando como credencial de mérito. Las denuncias en su contra delinean con nitidez la misma constante: el abuso de poder y de jerarquía, aprovechándose de los pactos de impunidad que sostienen a quienes saben moverse en la asimetría del poder.

Se dice que el próximo 1 de septiembre nacerá un “nuevo” Poder Judicial Federal, casi bíblico y profético. Pero ¿qué puede renovarse en un sistema que recicla pactos de impunidad y protege a agresores sexuales? Vargas estará a cargo del órgano que administrará el dinero y el personal de todo el Poder Judicial de la Federación. Tendrá poder absoluto sobre adscripciones, recursos económicos y nombramientos.

Y ojo: ya hay quienes usan este caso para su propio beneficio político contra Morena —magistrados cesados, jueces inconformes y actores opositores—. Pero posicionarse contra la violencia sexual debe trascender colores, rencores y estrategias. Primero están las víctimas.

Dejemos de distraernos con nombramientos secundarios y pongamos los ojos aquí: un depredador está por ser investido al frente del órgano de administración del Poder Judicial. La pregunta es inevitable: ¿vamos a permitir que un agresor con este historial tenga en sus manos semejante poder?