Una jueza federal ordenó emitir un nuevo fallo en el proceso penal que se sigue contra Aldrín Miguel Jarquín Jarquín, “El Chaparrito”, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima, por delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y lavado de dinero.

Azucena Lazalde Íñiguez, jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, concedió un amparo a “El Chaparrito” que dejó sin efecto la vinculación a proceso que se le impuso en 2024 por dichos delitos, al considerar que la FGR no “precisó” y “justificó” las actividades que realizaba dentro del grupo criminal fundado por el extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Sin embargo, Jarquín Jarquín seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, toda vez que la jueza de amparo validó la prisión preventiva oficiosa que se le impuso en la audiencia inicial, luego de ser detenido por la FGR.

Lee también Sheinbaum analiza mover elección judicial y revocación de mandato al 2028; podría presentar propuesta de modificación el lunes

Al resolver el amparo que tramitó Jardín contra la vinculación a proceso, Lazalde Íñiguez ordenó al juez del caso que, con libertad de jurisdicción, dicte una nueva resolución en la “que purgue los vicios de motivación” expresados por la Fiscalía General de la República en la audiencia inicial.

Y es que, en su sentencia, la jueza afirmó que los informes de policía y las escuchas telefónicas legalmente autorizadas, tomados en cuenta por el juez de control, no precisan el nombre de Aldrín Miguel Jarquín Jarquín y tampoco las actividades concretas de lugar, tiempo y circunstancias en las que operaba dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Todo lo anterior denota la insuficiente motivación del auto de vinculación a proceso en la probable responsabilidad penal en la comisión del hecho delictuoso Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud; lo que vulneró el numeral 16 constitucional e impone la concesión de la protección federal solicitada, para que la responsable emita una nueva determinación, con libertad de jurisdicción, en la que purgue los vicios de motivación destacados”, resolvió.

Lee también Sheinbaum descarta mal desempeño en relevo del general Óscar Rentería Schazarino; "es un cambio importante que tenía que haber”, dice

La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, interpuso un recurso de revisión contra la sentencia de Azucena Lazalde Íñiguez, jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, que fue turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Penal para su análisis y resolución.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/apr