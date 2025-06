La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de reforma electoral que busca reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los partidos políticos, así como la eventual eliminación de legisladores plurinominales, generó posiciones encontradas entre integrantes de las principales fuerzas políticas en el Senado

El coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya advirtió un intento del gobierno federal por consolidar un “régimen autoritario”.

Afirmó que esta reforma es una represalia de la presidenta Sheinbaum por la actuación del Instituto Nacional Electoral en la elección judicial y sostuvo que el verdadero objetivo es “controlar al INE” para garantizar la permanencia de Morena en el poder.

“Nos parece gravísimo que el gobierno esté anunciando una reforma electoral porque lo que el gobierno quiere, el objetivo de fondo del gobierno, y hay que decirlo con claridad, es el control total en nuestro país. Es la instauración de un régimen de corte autoritario.

“Por eso tomaron el control a la mala del Poder Legislativo, por eso reformaron la Constitución para tener el control total del Poder Judicial. ¿Qué le falta hoy al gobierno para ya de plano controlarlo todo, para que nos convirtamos de facto en un régimen de corte autoritario? Lo que les falta es controlar al INE, controlar a la autoridad electoral.

“Es regresar a las épocas de los años 80 en donde el gobierno controlaba todo, incluida la organización de las elecciones. Quieren un INE a modo para poder robarse las elecciones cuando pierdan el respaldo ciudadano”, advirtió el panista.

Por su parte, Carolina Viggiano, senadora del PRI, sostuvo que el Instituto Nacional Electoral ha sido objeto de ataques sistemáticos por parte del oficialismo y que la supuesta intención de digitalizar la identificación oficial a través de la CURP es un intento de sustituir a la credencial del INE.

“Ellos obviamente sí van a mandar una reforma electoral para pues ser un partido único, no hegemónicos, ser un partido único y tal vez le den chance a algunos satélites que quieran sobrevivir, pero creo que eso es lo que tienen en mente sin duda alguna”, señaló.

“Quieren un control absoluto de nuestras decisiones, preferencias y datos personales, y eso no es democracia”, añadió.

Reforma electoral a modo para que lleguen puros cuates de la 4T: Añorve

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, denunció que la propuesta de reforma electoral está “dirigida a los cinco consejeros que con todos los argumentos del acarreo, de recursos públicos y privados que se utilizaron, los acordeones, que denigraron a quienes participaron y sobre todo a los que se quedaron fuera desde la tómbola. Ahora resulta que hay que hacer una reforma a modo para que estos cinco consejeros se vayan y lleguen puros cuates de la 4T”.

Saúl Monreal, de Morena, respaldó la iniciativa presidencial y argumentó que la reforma electoral es necesaria ante los fallos operativos del INE durante la elección judicial.

Dijo que el instituto no estuvo a la altura del reto y consideró necesario revisar tanto el financiamiento de los partidos como la estructura del propio organismo electoral.

-¿Le quedó grande la elección judicial al INE?

-No estaba preparado, pero además recordarán que pareciera que el INE era el primero que le apostaba a que tronara la elección al Poder Judicial. No fue así, fue un éxito y se dio a pesar de los asegúnes. Por eso es necesario que esta reforma se establezca en la ley y no a criterio ni del Consejo General del INE ni de ningún consejero ni de ningún partido.”, dijo.

“Debe haber una reforma integral que incluya hasta el cambio de consejeros si es necesario. No se trata de un INE a modo, sino de uno adaptado a las nuevas realidades que exige la ciudadanía”, defendió.

Alito Moreno compara con nazismo al gobierno de Morena y advierte riesgo de reforma electoral

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió del riesgo de una nueva reforma electoral que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que se pretende destruir el sistema democrático del país y comparó las reforma que se están aprobando en el Congreso de la Unión con el nazismo.

En rueda de prensa fue cuestionado sobre las criticas de la Presidenta a consejeros del INE por cuestionar la reforma judicial y recordó que el nazismo de Hitler realizó reformas similares a las que está impulsando Morena con el pretexto de combatir la pobreza.

“Se pretende someter aún más al Instituto Nacional Electoral con una reforma constitucional y pasar de un sistema democrático a un sistema autoritario”, apuntó.

“Pretenden con esta reforma, con esta iniciativa que no conocemos, pero que ya hemos visto en otras ocasiones de una reforma electoral, lo único que se pretende es amenazas, amedrentar y evitar la competencia electoral”.

Indicó que desde el poder se busca destruir la democracia en el país porque se pretende un partido único y un gobierno autoritario aliado a la delincuencia.

“Está película ya la vimos en otros países”, dijo el también senador quien comparó las reformas que se están aprobando como la de Telecomunicaciones, contra el lavado de dinero, la judicial y ahora la electoral con el régimen del nazismo de Hitler.

em/bmc