Sheinbaum va por reforma electoral; acusa que INE se extralimitó en votos de elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que el instituto Nacional Electoral (INE) “se extralimitó” al decir que “había votos que no deberían de haberse incorporado” al resultado final de la elección judicial.

En su conferencia mañanera de este martes 24 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en una reforma electoral “que hace falta y ya en su momento la vamos a presentar”.

“Desde mi punto de vista se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final, esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral no.

“Entonces, sí son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tiene una posición política que se traduce en ´todo lo que esté en contra del gobierno de la cuarta transformación hay que votar en contra´, independientemente de cuál sea o qué se presente”, expresó.

Indicó que la reforma electoral tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE y para los partidos políticos: “Y otras formas también, los plurinominales para darles una nueva tarea a los comentócratas para que empiecen a hablar de eso”.

Reiteró que en la oposición hay “mucha hipocresía” porque hablan que “se acabó la República, que hay antidemocracia, que el gobierno censura”.

“Hablan de censura como retahíla, nunca hablan del fraude electoral del 2006”, dijo al señalar al exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

