Gerardo Fernández Noroña acusó que plantear que Morena dará un “albazo” son sus reformas es una falacia de la oposición pues las iniciativas de la fuerza guinda se han discutido “hasta la náusea” y son voluntad del pueblo.

“Mal iniciaremos planteando cosas que no existen: ‘¿albazo?’ Si en febrero se presentaron las iniciativas, se discutieron hasta la náusea, durante los plenos de la Cámara de Diputados, en los medios, en todos los espacios dijeron lo que aquí acaban de deci:r ‘que no, que no y que no, que tenían una moratoria constitucional, que no iban a permitir ninguna reforma al marco constitucional la oposición y que eran garantes de que esto.

“¿Y cuál fue la respuesta de la ciudadanía? En 2 segundos: “necesitan dos tercios Morena, Verde, ahí los tienen para que hagan las reformas constitucionales que el país necesita, centralmente la Reforma del Poder Judicial”, declaró el petista en un video difundido en redes sociales.

Asimismo, reviró a las acusaciones del PRI y el PAN que aseguran que “la República está en riesgo” por la posible aprobación de la Reforma Judicial.

“Me llama la atención poderosamente que la representación del PRI diga que está en riesgo la República… estuvo en riesgo mientras estaban al frente del gobierno rematando el patrimonio nacional, masacrando a la población, haciendo tropelía y media y luego con sus aliados del PAN que ya quedó claro que son lo mismo.

“Por si había alguna duda, en 2021 lo hicieron muy claro y en 2024 quedó nítido, entonces esa discusión está dada, pero en el procedimiento legislativo se ha planteado darle curso a todas estas iniciativas presentadas por el compañero Presidente López Obrador”, añadió.

Gerardo Fernández Noroña informó que las reformas de Morena no se aprobarán en “fast track” sino poco a poco de forma contraria a lo que señala la oposición.

“Se va a instalar en sesión permanente la comisión y ahí se va a ir acordando qué iniciativas se van presentando, en el caso de la Reforma del Poder Judicial se estará diciendo a partir de qué día se presentaría y qué fecha, no se aprobaría antes de esa fecha”.

