“Aunque les duela Morena puede tener los dos tercios de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados y vamos a hacer la Reforma Judicial idealmente en el primer trimestre de 2025”, prometió Gerardo Fernández Noroña durante su participación en la Asamblea Informativa de la Reforma al Poder Judicial.

Desde Jiutepec, Morelos, el petista aseguró que la Reforma Judicial es necesaria pues el Poder Judicial está tomado por “el conservadurismo de derecha quien toma decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas” y, por este motivo, el partido guinda requiere de la mayoría en las cámaras.

“Si eliges a la Presidencia de la República y al legislativo, ¿cómo no vas a poder elegir a los jueces? (...) Los medios dicen que estamos haciendo trampas, que tenemos sobrerrepresentación y no se qué, pero desde la campaña se dijo que íbamos por el Plan C, por los dos tercios de las Cámaras para hacer las reformas que el país necesita.

Lee también Luisa María Alcalde defiende que Morena y aliados tengan mayoría en San Lázaro; rechaza sobrerrepresentación

“(En la oposición) Pensaron que nunca íbamos a lograr los dos tercios que nos permitieron las reformas constitucionales y el pueblo de México, el 2 de julio, dijo: ‘necesitan dos tercios’ y nosotros no le vamos a fallar al pueblo, en septiembre se va a hacer la reforma en poder judicial”, mencionó.

A Fernández Noroña lo acompañó en su ponencia OIga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Ernestina Godoy, senadora guinda y Lenia Batres, actual ministra en la SCJN.

En este contexto aseguró que así como se le regateo el triunfo a las mujeres guindas que hoy tienen cargos que históricamente eran ocupados por hombres, la oposición regatea y bloquea a Morena la posibilidad de que la Reforma Judicial avance pues les brinda impunidad.

Lee también Consejo de la Abogacía Mexicana pide al INE y al Tribunal Electoral evitar sobrerrepresentación en Congreso

“¿Ustedes oyeron a la candidata de la derecha decir que eso no era posible porque de ninguna manera la coalición podía obtener dos tercios? ¿Oyeron al inútil de Marko Cortés decir eso? ¿Al que quiere quedarse hasta el 3850, Alejandro Moreno? ¿Al sepulturero del PRD Jesús Zambrano lo oyeron decir algo? ¿Por qué mienten?

“Porque un partido político no puede tener dos tercios pero una coalición sí y se va a elegir por el resto del pueblo a todas las personas juzgadoras”, afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/apr